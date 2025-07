Cinema, teatro e música movimentam o fim de semana no Pará

O clima de férias continua e o Pará está recheado de atrações culturais neste fim de semana. Tem cinema com filmes que emocionam e provocam reflexões, teatro premiado, samba na praça e manifestações artísticas nas ilhas e nos bairros de Belém. Um convite para quem quer aproveitar cultura e arte em diferentes formatos e espaços.

Documentário de Cazuza é destaque no Cine Líbero Luxardo

A programação do Cine Líbero Luxardo, em Belém, traz como destaque o documentário “Cazuza Boas Novas”, que revisita a vida e a obra do cantor Cazuza em sua fase mais intensa e criativa. O filme mostra como o artista enfrentou o preconceito, a censura e a crise da Aids no Brasil dos anos 1980, deixando um legado que segue atual e potente. A produção combina imagens raras, entrevistas e performances inesquecíveis.

Além do documentário, o cinema exibe também:

“Iracema – Uma Transa Amazônica”: clássico que acompanha uma jovem pela Transamazônica, retratando as contradições da ocupação da região nos anos 1970.

“Cloud – Nuvem de Vingança”: suspense contemporâneo que fala sobre os riscos e consequências da exposição digital.

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Ingressos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), apenas em dinheiro

Bilheteria: abre 1h antes de cada sessão

Teatro: “Três Mulheres Altas” em Belém

Com Suely Franco, Deborah Evelyn e Fernanda Nobre no elenco, o espetáculo “Três Mulheres Altas”, de Edward Albee, é uma das principais atrações teatrais do fim de semana. A peça aborda o envelhecimento, a passagem do tempo e o papel da mulher, com humor e emoção, através de três personagens em diferentes fases da vida.

Local: Theatro Margarida Schivasappa

Datas: sábado e domingo (26 e 27)

Horário: às 19h30

Ingressos: na bilheteria

Mariza Black leva samba gratuito à Praça da República

Neste domingo (27), o público poderá aproveitar um show gratuito da cantora paraense Mariza Black, na Praça da República, em Belém. O repertório inclui sucessos do samba nacional e regional, com influências de MPB, em uma apresentação cheia de energia e brasilidade.

Horário: a partir das 11h

Local: ao lado do Theatro da Paz

Outros destaques do fim de semana

– Chiquita Verão: festival promovido por Eloi Iglesias na Praia do Farol, em Mosqueiro, com shows e performances artísticas no sábado (26), a partir das 18h. Entrada gratuita.

– Carimbó em Santarém Novo: grupo Os Quentes da Madrugada se apresenta na Praça Matriz na sexta-feira (25), às 19h.

– Reggae em Algodoal: DJ Alex Roots comanda as festas em bares da ilha durante todo o fim de semana.

– Contação de histórias na Vila da Barca: projeto Circula Amostraí realiza atividades no sábado (26), das 17h às 19h.

– Circuito Maré Lançante: transforma o bairro do Jurunas em um museu vivo, com abertura na sexta-feira (25), às 17h, no Gueto Hub.

Lançamento musical

A cantora paraense Liz Amazônia lança nesta sexta (25) o single “Fora Daqui (Vaza Daqui)”, disponível nas plataformas digitais. A música celebra o empoderamento feminino e o combate ao machismo, com videoclipe no YouTube.

Exposição sobre répteis no Shopping Metrópole

Mais de 20 espécies de répteis, como cobras, lagartos e tartarugas, estão na mostra interativa do Centro Amazônico de Herpetologia no Shopping Metrópole Ananindeua. Uma oportunidade educativa para todas as idades.

Local: Piso L3 – ao lado da Loja Renner

Horários:

– Segunda a sexta: 13h às 22h

– Sábado: 10h às 22h

– Domingo: 12h às 22h

Ingressos: R$ 40 (meia para estudantes e PCDs). Entrada gratuita para crianças até 3 anos, idosos e pessoas com deficiência.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Arte Redação