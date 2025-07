Sindiclubes celebra hoje, o “Dia Mundial de Prevenção do Afogamento”

Para dar significado à importância data de hoje, a diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará- Sindiclubes/PA celebra, nesta sexta-feira, 25, o “Dia Mundial de Prevenção do Afogamento”, onde conclama todos os clubes do Pará, a se unirem nesta importante causa. A orientação do Sindicato, segundo o presidente Salatiel Campos, é que cada clube realize ações de conscientização junto aos seus associados e visitantes, reforçando medidas de segurança aquática e prevenção de afogamento.

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas – ONU e reforça, como diz Salatiel Campos “que afogamento pode ser evitado com informações, atenção e cuidados simples. Participe dessa corrente de prevenção e salve vidas”, diz.

A programação vai se desenvolver por todo o dia de hoje.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Divulgação