Pará conquista destaque nacional com proposta 100% paraense aprovada na 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

O Pará alcançou um marco importante na luta pelos direitos LGBTQIA+: uma proposta totalmente idealizada e formulada por representantes paraenses foi aprovada na 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, realizada em Brasília entre os dias 21 e 24 de outubro de 2025.

A proposta, apresentada pela delegação do Estado que contou com 43 representantes da sociedade civil e do poder público foi uma das 16 aprovadas em nível nacional. Segundo a coordenadora de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos do Pará (Seirdh), Gabriela Borja, o resultado “é reflexo do compromisso e da força da representação paraense”.

A proposta aprovada agora será incorporada ao Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania das Pessoas LGBTQIA+, o que significa que o trabalho feito no Pará terá impacto e visibilidade em todo o país.

Para o Pará, mais do que uma conquista simbólica, o reconhecimento reforça o protagonismo do estado na construção de políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Delegados de municípios como Parauapebas, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Miri, Belém, Ananindeua e Marituba estiveram envolvidos.

Agora, o desafio vira concretização: será necessário que as diretrizes aprovadas sejam de fato implementadas nos estados e municípios, com apoio institucional e recursos adequados. A Seirdh já sinalizou que o foco será dar seguimento a essa tarefa, alinhando as políticas locais com o que foi definido na conferência.

Com esse avanço, o Pará mostra que a agenda de direitos LGBTQIA+ segue em evolução e pode servir de exemplo para outras regiões, especialmente no Norte do Brasil, onde desafios como violência, discriminação e dificuldade de acesso a serviços ainda são maiores.

Imagem: Divulgação