sábado, outubro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Pará conquista destaque nacional com proposta 100% paraense aprovada na 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

O Pará alcançou um marco importante na luta pelos direitos LGBTQIA+: uma proposta totalmente idealizada e formulada por representantes paraenses foi aprovada na 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, realizada em Brasília entre os dias 21 e 24 de outubro de 2025.

A proposta, apresentada pela delegação do Estado que contou com 43 representantes da sociedade civil e do poder público foi uma das 16 aprovadas em nível nacional.  Segundo a coordenadora de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos do Pará (Seirdh), Gabriela Borja, o resultado “é reflexo do compromisso e da força da representação paraense”.

A proposta aprovada agora será incorporada ao Plano Nacional de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania das Pessoas LGBTQIA+, o que significa que o trabalho feito no Pará terá impacto e visibilidade em todo o país.

Para o Pará, mais do que uma conquista simbólica, o reconhecimento reforça o protagonismo do estado na construção de políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Delegados de municípios como Parauapebas, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Miri, Belém, Ananindeua e Marituba estiveram envolvidos.

Agora, o desafio vira concretização: será necessário que as diretrizes aprovadas sejam de fato implementadas nos estados e municípios, com apoio institucional e recursos adequados. A Seirdh já sinalizou que o foco será dar seguimento a essa tarefa, alinhando as políticas locais com o que foi definido na conferência.

Com esse avanço, o Pará mostra que a agenda de direitos LGBTQIA+ segue em evolução e pode servir de exemplo para outras regiões, especialmente no Norte do Brasil, onde desafios como violência, discriminação e dificuldade de acesso a serviços ainda são maiores.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Homem é preso em flagrante em Belém por armazenar pornografia infantil
Próximo artigo
Circuito Paraense de Skate Street 2025  Etapa Final acontece neste fim de semana em Marabá

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,223FansLike
3,599FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315