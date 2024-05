CNM estima prejuízos de R$ 1,2 bilhão na agricultura do RS

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) emitiu uma nota neste domingo (12) estimando R$ 1,2 bilhão em prejuízos para a agricultura do Rio Grande do Sul causados pelas chuvas causaram estragos em 446 municípios desde 29 de abril.

O valor total de prejuízos gerados para o estado é de R$ 8,4 bilhões, R$ 4,5 bilhões se referem ao setor habitacional, com 101 mil moradias destruídas ou danificadas. No setor público, R$ 1,6 bilhões dos prejuízos se referem a obras de infraestrutura, como pontes, calçamentos e sistemas de drenagens urbanas.

A estimativa para outros setores também foi feita, sendo R$ 64 milhões em prejuízos na pecuária, R$ 245,5 milhões na indústria, R$ 121,4 milhões no comércio e R$ 27,6 milhões nos demais serviços.

A CNM informa que o total de R$ 8,4 bilhões em prejuízos foi informado pelos Municípios, mas são dados parciais e estão sendo alterados pelos gestores locais à medida que o nível da água continue a baixar.

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay