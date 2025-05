CÍRIO 2025 – Praça Santuário é o palco de mais uma Quermesse Mariana

Lançada em 2022 com o objetivo de levar o conceito e realização do Arraial de Nazaré para outras épocas do ano, além de outubro, reunir as famílias na Praça Santuário e evangelizar, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza a quarta edição da Quermesse Mariana, na Praça Santuário, no período de 23 a 31 de maio, de 18 às 22h. A abertura será com uma missa na Basílica Santuário, às 18h, com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

O evento terá atrações musicais, barracas com vendas de artesanatos e artigos religiosos, além de brinquedos infláveis e uma praça de alimentação. Durante alguns dias, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no Altar Central da Praça Santuário para bênçãos aos presentes, das 18 às 21h.

A Quermesse finaliza no dia 31 de maio com a apresentação do Cartaz do Círio 2025 e coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, um dos momentos mais aguardados pelos devotos. “Este ano, os estandes de produtos artesanais e toda a estrutura de lonas foi uma parceria com o Sebrae e os estandes de vendas de comidas e alguns serviços serão ocupados pelas pastorais e comunidades da Paróquia de Nazaré, além da Guarda de Nazaré que estará com um estande de comidas e alguns permissionários do Arraial de Nazaré que estarão vendendo pipoca, churros e tacacá. No total teremos 12 estandes com diversos produtos à venda”, destaca Antônio Sousa, coordenador do Círio 2025.

Também durante a Quermesse volta o projeto EcoCírio, em parceria com empresas de tratamento de resíduos, instituições sem fins lucrativos e cooperativas de catadores para incentivar a separação de materiais descartados e a conscientização ambiental nas celebrações deste ano.

CARTAZ DO CÍRIO

Sobre o Cartaz, a previsão é que a peça seja apresentada ao grande público por volta de 18h30, do dia 31 de maio, na Praça Santuário. Uma das principais funções do cartaz é divulgar a grande festa católica que ocorre no segundo domingo de outubro. Este evento, organizado pela DFN, é aberto ao público desde 2007. A apresentação do cartaz será feita, simultaneamente, dentro da Basílica Santuário e na Praça Santuário. Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos presentes.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Banpará, Instituto Cultural Vale e Hydro. Como patrocinadores Alubar, CN Produções, Belágua, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Magazine Luiza, Pag Bank, Sebrae, Rodrigues Colchões e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, Energéticos Bally e Jefferson. E mais 90 apoiadores.

Serviço:

· Quermesse Mariana: de 23 a 31 de maio, de 18 às 22h, na Praça Santuário

· Coroação de Nossa Senhora de Nazaré: dia 31 de maio, após a missa das 17h, na Basílica Santuário

· Apresentação do Cartaz do Círio 2025: dia 31 de maio, a partir de 18h, na Praça Santuário e Basílica Santuário

· Encerramento da Quermesse Mariana: dia 31 de maio

· Dias da visita da Imagem Peregrina no Altar Central, de 18 às 21h: 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de maio.

Entrada gratuita

Programação da Quermesse (na Concha Acústica)

23/05

18h – Missa abertura

19h – Ministério da GNSN

20h – Cantor Mano 10

24/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Padre Cavalcante e Amigos

20h – Banda Sayonara

25/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Brenda Moraes

20h – Afonso Cappelo

26/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Toca Down

20h – Banda Mega Pop Show

27/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Alan Kauê

20h – Cantor Bino

28/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Eduarda Medeiros

20h – Banda Camarote VIP

29/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Ministério Fiat

20h – Markinho Duran

30/05

18h – Terço dos Homens de Nazaré

18h30 – Kairós

20h – Banda Warilou

31/05

18h30 – Amazônia Jazz Band

Texto e fotos: Rosana Pinto – Ascom DFN