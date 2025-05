Prefeitura de Santarém promove vacinação itinerante para trabalhadores

A Prefeitura de Santarém, no oeste paraense, região do Baixo-Amazonas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu ontem, sexta-feira, 23, uma ação especial de vacinação destinada aos trabalhadores dos setores produtivos e de serviços. A iniciativa faz parte da campanha “Santarém no movimento pela vacinação”, que tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população adulta e reforçar a prevenção de doenças imunopreveníveis.

O atendimento, em caráter itinerante, iniciou às 18h e foi até às 22h, ao longo de toda a orla da cidade — desde a Avenida Cuiabá até a Praça São Sebastião.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Ivana Pimentel, explica que a mobilização da força de trabalho também é essencial para o sucesso da ação.

“Foram escaladas enfermeiras e técnicos de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde Santa Clara e Fátima/Aldeia/Laguinho para garantir que tudo ocorra conforme o planejado. Esse trabalho conjunto das equipes é fundamental para assegurar um atendimento de qualidade, seguro e ágil para quem busca a vacinação,” destaca Ivana.

Foram ofertadas todas as vacinas da caderneta do adulto, entre elas: Hepatite B, Febre Amarela, Difteria e Tétano (dT), Tríplice Viral (que protege contra Sarampo, Caxumba e Rubéola) e Influenza. Gestantes também podem receber a vacina dTpa, que protege contra Difteria, Tétano e Coqueluche.

A responsável pela Rede de Frio da Semsa, Katia Moura, destaca que a vacinação itinerante é uma estratégia necessária para alcançar públicos que, muitas vezes, têm dificuldade de comparecer às unidades de saúde nos horários convencionais.

“Essa ação é pensada justamente para facilitar o acesso dos trabalhadores que estão no comércio, nos serviços ou em outras atividades e que, frequentemente, não conseguem se deslocar até os postos de saúde durante o dia. Levar a vacinação até onde essas pessoas estão é uma maneira de garantir que todos possam manter sua caderneta em dia e estejam protegidos contra doenças que ainda circulam e podem ser evitadas,” ressalta Katia.

Além dos pontos fixos ao longo da orla, as equipes de vacinação também realizaram uma abordagem direta aos trabalhadores autônomos e funcionários de empreendimentos que funcionam na Avenida Tapajós. Os profissionais da saúde visitaram quiosques e demais estabelecimentos com o objetivo de verificar a necessidade de atualização da carteira de vacinação desses trabalhadores.

Durante a abordagem, os profissionais esclareceram dúvidas e reforçaram a importância de estar imunizado contra doenças que podem ser evitadas com a vacina.

A secretária municipal adjunta de Saúde, Irlaine Figueira da Silva, também reforça que a Semsa intensifica os esforços para garantir que a população tenha acesso às vacinas de forma ampla e facilitada.

“Nosso compromisso é com a saúde pública e com a proteção da nossa população. Por isso, realizamos constantemente ações como essa, que aproximam os serviços de vacinação das pessoas. É uma estratégia que visa, sobretudo, alcançar quem tem dificuldades de buscar as unidades durante o expediente. Queremos garantir que ninguém fique sem a proteção que as vacinas oferecem,” afirma Irlaine.

Fonte e imagens: Agência Santarém