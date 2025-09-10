quarta-feira, setembro 10, 2025
CÍRIO 2025

Círio de Nazaré: Concurso de redação com tema sobre a festa abre inscrições

A prova será realizada no dia 21 de setembro, no Centro Social Nazaré. Os três melhores colocados serão premiados, e o resultado será divulgado no dia 3 de outubro no site oficial do evento.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) abriu as inscrições para o XXXI Concurso de Redação sobre o Círio. A iniciativa, voltada para alunos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Pará, busca estimular a reflexão sobre a fé, os valores cristãos e a relação entre educação e religiosidade.

O tema deste ano é “Maria como Mãe e Rainha de toda a criação”, que incentiva os estudantes a pensarem sobre o cuidado com o próximo e com o mundo.

As escolas interessadas em participar devem inscrever até dois alunos, enviando a ficha de inscrição e cópia do documento de identidade para o e-mail secretaria@ciriodenazare.com.br ou entregando a documentação presencialmente no Centro Social Nazaré, até 19 de setembro.

Cronograma e premiação
A prova será realizada no dia 21 de setembro, das 9h às 11h, no Centro Social de Nazaré. Os autores das três melhores redações e seus respectivos professores serão premiados.

O resultado do concurso será divulgado até 3 de outubro no site oficial do Círio e na sede da DFN, com as escolas vencedoras recebendo uma notificação direta.

 Foto: Divulgação

