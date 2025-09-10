quarta-feira, setembro 10, 2025
Governo do Pará entrega títulos de propriedade para mais de 750 famílias de Castanhal

O Governo do Pará realizou na última terça-feira (9) a entrega de títulos de propriedade para mais de 750 famílias em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do Estado, que garante segurança jurídica e cidadania para moradores que viviam em imóveis sem documentação oficial.

A cerimônia aconteceu com a presença de autoridades locais, representantes da Companhia de Habitação do Estado (Cohab) e famílias beneficiadas, que puderam finalmente receber documentos oficiais de seus terrenos e residências. Entre as áreas atendidas, destaca-se o núcleo urbano Jaderlândia, onde 100 famílias receberam seus títulos de propriedade.

Segundo a Cohab, nesta ação, as mulheres foram priorizadas, com cerca de 80% dos títulos emitidos em nome de mães e chefes de família. Essa iniciativa reforça o compromisso do governo em promover igualdade de gênero, ao reconhecer mulheres como responsáveis legais por suas residências e incentivando o fortalecimento da economia local.

O programa de regularização fundiária não apenas formaliza a posse de imóveis, mas também traz benefícios diretos para os moradores, incluindo a possibilidade de acessar crédito para melhorias na residência, investir em infraestrutura local e reduzir conflitos fundiários. Além disso, garante a cidadania e a segurança jurídica, oferecendo uma base sólida para que as famílias planejem seu futuro com estabilidade.

Entre os beneficiados, a moradora Ana Paula destacou a importância do título de propriedade: “Agora tenho certeza de que esta casa é realmente minha. Posso planejar melhorias, criar meus filhos e até pedir empréstimos, se precisar, sem medo de perder meu lar”.

O governo estadual reforçou que ações como esta são parte de um compromisso maior de valorização da população e de fortalecimento das cidades do Pará, permitindo que milhares de pessoas vivam com mais dignidade e segurança.

A entrega dos títulos de propriedade em Castanhal é um exemplo de como políticas públicas bem estruturadas podem transformar a vida das pessoas, promovendo cidadania, estabilidade e crescimento social.

Imagem: Agência Pará

