sexta-feira, outubro 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Mercado de São Brás se reinventa e vira novo polo gastronômico de Belém

O Mercado de São Brás, um dos ícones históricos de Belém, foi oficialmente reaberto nesta quinta-feira (9) após uma ampla revitalização. Agora, o espaço abriga mais de 80 empreendimentos, consolidando-se como um novo polo gastronômico e cultural da capital paraense.

Distribuídos por dois pavilhões térreos de 630 m², oito lojas no subsolo e dois mezaninos, os novos estabelecimentos oferecem uma variedade de opções que vão desde bares e restaurantes até serviços como gráfica, chaveiro e casa de câmbio. No primeiro mezanino, estão localizadas 14 lojas, enquanto o segundo conta com quatro restaurantes com acesso a terraços e vista panorâmica da cidade.

O complexo também dispõe de estacionamento com acesso interno, sistema de climatização e exaustão, segurança por videomonitoramento e iluminação de última geração, proporcionando conforto e segurança aos visitantes.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito de Belém, Igor Normando, destacou a importância social e cultural do espaço, enfatizando que o Mercado de São Brás é um lugar para todos, com uma diversidade cultural e gastronômica que representa um pouco de cada um de nós. Ele também ressaltou que o local é um presente para a cidade, reunindo mais de 80 permissionários divididos entre gastronomia e economia criativa.

Na área externa do complexo, segue em atividade a tradicional Feira de São Brás, entregue em agosto deste ano. Com 195 permissionários distribuídos entre os setores de alimentação, lanches, hortifrúti, carnes e pescados, a feira garante a oferta de produtos à população e a circulação diária de visitantes no local.

Com essa revitalização, o Mercado de São Brás se reafirma como um importante centro comercial e cultural de Belém, oferecendo aos moradores e turistas uma experiência única que une tradição e modernidade.

Imagem: Agência Pará

