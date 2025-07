Cisco e Senac oferecem 500 vagas gratuitas em cursos de TI na região metropolitana de Belém para a COP30

A gigante da tecnologia Cisco, em parceria com o Senac-PA, abriu 500 vagas gratuitas em cursos de Tecnologia da Informação (TI) para moradores da região metropolitana de Belém. A iniciativa faz parte da preparação para a COP 30, que será realizada em novembro de 2025 na capital paraense.

As inscrições já estão abertas e os cursos começarão ainda neste mês de julho. As aulas acontecerão nas unidades do Senac, com metodologia baseada na Cisco Networking Academy, e serão ministradas por docentes certificados em laboratórios especializados.

Os cursos abrangem áreas estratégicas como:

Redes de computadores

Cibersegurança

Programação

Habilidades digitais emergentes

Mais de 20 turmas serão distribuídas ao longo dos próximos meses. Ao final de cada módulo, os alunos receberão certificados com reconhecimento nacional e internacional, valorizando ainda mais a qualificação profissional.

Formação para a nova economia

O projeto foi lançado oficialmente no dia 16 de julho, durante o evento “Café, TI e Negócios”, que reuniu representantes da Cisco e do Senac-PA. Segundo os organizadores, a proposta é aumentar a empregabilidade local e preparar mão de obra qualificada para atender a demanda tecnológica que a COP 30 vai gerar na região.

Com mais de cinco anos de parceria, o Senac-PA atua como parceiro Premier da Cisco na Região Norte, sendo responsável pela execução das atividades e pela captação de alunos, principalmente em Belém.

As inscrições são online e abertas a qualquer pessoa interessada em se qualificar para o mercado de tecnologia de forma técnica e sustentável.

Imagem: Reprodução