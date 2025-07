Parque da Cidade recebe 2ª etapa do Circuito Paraense de Skate Street com mais de 100 atletas

Belém será palco da segunda etapa do Circuito Paraense de Skate Street, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, no Parque da Cidade. A competição reúne mais de 100 atletas, de diversas faixas etárias e níveis de habilidade, na segunda maior pista de skate do Brasil que também é a terceira maior da América Latina.

Promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o evento busca fortalecer a cultura urbana e valorizar o skate como ferramenta de inclusão, cidadania e descoberta de novos talentos no Estado.

As disputas acontecerão nas categorias infantil, mirim, iniciante, master e amador, com participação de skatistas de todos os gêneros. Os melhores colocados na competição garantirão vaga para o Campeonato Brasileiro de Skate, que será realizado em dezembro, em São Paulo.

A primeira etapa do circuito aconteceu no início de julho, no município de Salinópolis.

Pista histórica para o skate paraense

O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância da nova pista e do evento:

“Um grande evento sendo realizado na recém-inaugurada pista do Parque da Cidade. Para os atletas participantes, é algo histórico”, afirmou.

Inaugurado em 27 de junho, o Parque da Cidade se tornou um dos principais espaços de lazer da capital paraense neste período de férias escolares. A estrutura será utilizada ainda neste ano como base de apoio para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025.

Imagem: Agência Pará