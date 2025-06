Claudinei Oliveira é o novo técnico do Papão da Curuzu

A Diretoria de Futebol do Paysandu Sport Club oficializou, neste domingo, 08, a contratação do técnico Claudinei Oliveira para assumir o comando da equipe masculina profissional bicolor na sequência da temporada 2025. O novo treinador irá estrear na próxima sexta-feira, 13, contra o Botafogo-SP, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h35, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o caldeirão da Curuzu, com a a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Claudinei dos Santos Oliveira tem 55 anos, é natural de Santos (SP) e atua como técnico de futebol há mais de 15 anos. Possui dois acessos à Série A do Brasileirão com o Avaí-SC, o segundo conquistado em 2021. Também dirigiu equipes como Athletico-PR, Chapecoense-SC, Goiás, Santos-SP, Sport-PE, Vitória-BA, entre outras. Seu último trabalho foi no Londrina-PR, time que esteve à frente por mais de um ano.

Antes de tornar-se treinador, o novo comandante bicolor era atleta e jogava na posição de goleiro, com passagens pelo futebol paraense entre o final da década de 90 e início dos anos 2000.

Além de Claudinei Oliveira, o auxiliar-técnico Felipe Oliveira também foi contratado. Ambos já estão integrados ao elenco bicolor desde a última quinta-feira, 05, quando viajaram para acompanhar a partida contra o Cuiabá-MT.

Claudinei Oliveira vai assumir uma equipe que está na lanterna do Campeonato Brasileiro, Série B, sendo o único clube na competição que ainda não sentiu o gosto de uma única vitória em 11 partidas jogadas. Sua missão é tirar o Paysandu da situação em que se encontra, para que o “Maior Campeão do Norte” comece a pontuar de verdade para, inicialmente, deixar a zona de rebaixamento e, quem sabe, crescer na competição a fim de conquistar uma boa posição ao final das 38 rodadas.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações do portal do PSC