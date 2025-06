“Adoração Pura” é o tema do Congresso das Testemunhas de Jeová de 2025

Reconhecendo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com questões de fé e espiritualidade, as Testemunhas de Jeová convidam todos para a série de congressos deste ano que trará um tema significativo: “Adoração Pura!” Todos os anos, as Testemunhas de Jeová apresentam um programa de três dias aberto ao público. O congresso ocorrerá em no Salão de Assembleias na cidade de Benevides. Será um evento marcante que explorará o significado da adoração sincera a Deus.

As Testemunhas de Jeová são uma das maiores organizações de congressos sem fins lucrativos do mundo e, mais uma vez, impulsionarão a economia local ao atrair mais de 20.000 participantes para a cidade ao longo de oito finais de semana, começando em 13 de junho de 2025.

“Estamos ansiosos para trazer este evento emocionante para a nossa cidade” disse Rogério Lourenço, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “O tema deste congresso ajuda as pessoas a entenderem melhor como podem ter esperança. Todos os presentes devem sair do congresso com mais energia e revigorados ao aprender mais sobre o que é a adoração a Deus e como isso pode ajudá-los a lidar com os desafios do dia a dia”.

O congresso “Adoração Pura” apresentará vídeos e discursos baseados na Bíblia e entrevistas. Veja alguns exemplos:

O que é adoração pura?

O que Jesus vê em você?

Você adora o que conhece?

Um ponto alto será no sábado, quando alguns candidatos locais se dedicarão ao batismo. Muitos também estão na expectativa para assistir ao segundo episódio da série “A História e o Ministério de Jesus”. Esta série de vídeos em 18 episódios é uma visão abrangente da vida e do ministério de Jesus Cristo baseada exclusivamente nos relatos dos Evangelhos.

O episódio 1, que estreou no congresso do ano passado, foi emocionante! O episódio 2 será exibido na sexta-feira e no sábado (em duas partes) e o episódio 3 no domingo.

Esses congressos atraem um grande público: no congresso das Testemunhas de Jeová em 2024, quase 11 milhões de pessoas participaram em mais de 6 mil eventos de três dias no mundo inteiro.

Para saber mais sobre este evento gratuito e encontrar um local perto de você, acesse jw.org > Quem Somos > Congressos.

Serviço

Tema: O congresso de 2025 realizado pelas Testemunhas de Jeová apresentará o tema “Adoração Pura!”

Data: 13 a 15 de junho de 2025

Local: Salão de Assembleias das Testemunhas de Jeová, Estrada de Benfica, Lote 1079, Av. Deoclécio Gurjão, Colônia Benfica, Benevides, PA. Estacionamento gratuito.

Entrada: O evento é aberto ao público e todos são convidados a assistir.

Detalhes: O evento é gratuito. Sexta-feira das 9h20 às 16h50; sábado das 9h20 às 16h50; domingo das 9h20 às 15h30. Em cada dia há um intervalo de almoço de uma hora e vinte minutos. Serão apresentados discursos, entrevistas e vídeos baseados na Bíblia.

Palestras: Sexta-feira, 13 de junho, 11:45 – Quem realmente governa o mundo?

Sábado, 14 de junho, 14:20 – Como “o Cordeiro de Deus” tira os pecados

Domingo, 15 de junho, 9:40 – Lições das palavras de Jesus

Mais informações: Acesse jw.org > Quem Somos > Congressos.