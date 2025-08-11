Clínica de Cuidados do Hospital Ophir Loyola é referência em acolhimento humanizado para pacientes oncológicos

Em Belém, a Clínica de Cuidados do Hospital Ophir Loyola destaca-se pelo atendimento humanizado dedicado aos pacientes oncológicos, um diferencial fundamental para quem enfrenta o câncer. A unidade é um espaço especialmente pensado para oferecer um suporte completo que vai além dos tratamentos convencionais, valorizando a dignidade, o conforto e o bem-estar dos pacientes.

Com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, o atendimento é focado em cuidados paliativos, controle da dor, suporte emocional e orientação para o paciente e seus familiares. O objetivo é proporcionar qualidade de vida durante todo o tratamento, ajudando a minimizar os impactos físicos e emocionais da doença.

Além do suporte clínico, a clínica investe em ações de humanização que incluem acolhimento sensível, escuta ativa e o estímulo à participação dos pacientes nas decisões sobre seu próprio cuidado. Essa prática fortalece o vínculo entre equipe e paciente, contribuindo para um ambiente de confiança e esperança.

O Hospital Ophir Loyola reforça seu compromisso com a saúde integral e a dignidade dos pacientes oncológicos, reconhecendo a importância do cuidado humanizado como parte essencial do tratamento. A clínica segue sendo uma referência para a região Norte, servindo de modelo para outras instituições que buscam aprimorar o atendimento oncológico com sensibilidade e respeito.

Imagem: Agência Pará