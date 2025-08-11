Oportunidade: saiba como negociar débitos de energia nesta semana

Ação da Equatorial Pará permite quitar dívidas de energia com condições especiais e atendimento personalizado.

Nesta semana, a Equatorial Pará promove caravanas de negociação de débitos em bairros de Outeiro e Ananindeua. Para participar, os interessados devem ter, no mínimo, três faturas em atraso e apresentar RG, CPF, além das contas de energia a serem negociadas. Cada atendimento será feito de forma individual, garantindo análise personalizada para cada caso.

As ações também incluem a troca gratuita de lâmpadas convencionais por modelos de LED, mais econômicos e eficientes, e, também, o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede desconto de até 100% na conta para consumos de até 80 kWh/mês. Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais e uma conta de energia no nome do titular.

De acordo com Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, o objetivo é aproximar a empresa da comunidade, levando soluções que facilitem a vida de quem precisa de um serviço da distribuidora.

“Queremos que o cliente saiba que ele pode nos procurar para ter acesso a esses serviços. Essas caravanas são uma oportunidade de resolver pendências, economizar energia e ter acesso a benefícios que podem fazer diferença no orçamento familiar”, finaliza.

Serviço:

1 – E+ Caravana – Outeiro

Local: Associação dos Moradores do distrito de Icoaraci (avenida Nova República I – N° 04 bairro – Água Boa – Praia do Barro Branco)

Período: 11 a 14 de agosto

Horário das 8h30 às 12h e das 14h às 16h

Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos e pagamento de faturas através de cartões de débito, crédito ou PIX.

2 – E+ Caravana – Ananindeua (Centro)

Local: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Rua Cláudio Sanders – Nº 102)

Horário das 8h às 12h

Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na tarifa social, negociação de débitos e pagamento de faturas através de cartões de débito, crédito ou PIX.

3 – E+ Caravana – Ananindeua (Levilândia)