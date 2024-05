Clube do Remo perde por 1 a 0 para o Botafogo-PB e se complica ainda mais na Terceirona

O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para a equipe do Botafogo, da Paraíba, no estádio Almeidão, na tarde deste domingo, 05, em João Pessoa, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série C. E como as coisas ruins só se acentuam, o gol para o Belo foi disparado dos pés do Pipico, ex-Paysandu, ainda no primeiro tempo de partida que serviu para mostrar as grandes falhas no elenco azulino, especialmente no esquema defensivo.

Com o resultado, o Leão Azul fica na vice-lanterna da competição, atrás apenas do Floresta, do Ceará, que ainda não tem nenhum ponto igual ao Remo, com a diferença que há saldo de gols superior ao time cearense. Aliás, as duas equipes, desesperadas, vão se encontrar no Dia das Mães, próximo domingo, 12, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. Será uma nova oportunidade do até agora técnico Gustavo Morínigo fazer alguma coisa para tirar o Remo dessa situação.

Já o Botafogo-PB está bem confortável, na cabeça da tabela, se igualando com o Figueirense, de Santa Catarina. O Botinha vai encarar a equipe do Volta Redonda, do Rio de Janeiro, na casa do adversário, também no domingo. Os dois jogos têm previsão de começar às 19h.

O JOGO

No começo da partida, o Leão se mostrou apático. Apesar de novas mudanças no elenco, não houve produção. A defesa do goleiro Marcelo Rangel foi impiedosamente açoitada, o que levou o Belo a construir sua vitória ainda no primeiro tempo.

Até se observou um certo equilíbrio entre as duas equipes, que partiam para a finalização, mas não terminavam com jogadas felizes. Mesmo sem abrir mão de partir para cima, o Leão se viu impelido com as ações do Botafogo, quer aproveitava erros de saída de bola azulina para começar a pressionar a defesa azulina. Em uma dessas falhas, Ícaro saiu mal, Thallyson recuperou a bola pela esquerda e cruzou na medida para Pipico, ex-Paysandu, finalizar para o gol e abrir o placar, de A PROVÍNCIA DO PARÁ aos 29 minutos.

No retorno para o segundo tempo, a equipe de Gustavo Morínigo não evoluiu absolutamente nada. Pelo contrário, caiu ainda mais de produção no setor ofensivo, ao passo que o Belo forçou em busca de ampliar o marcador sem, entretanto, conseguir.

Já são sete jogos do Remo sem vitória. O sinal vermelho está aceso e tudo pode acontecer ao longo desta semana na Toca do Leão, que volta para casa com mais um resultado negativo e vai enfrentar as cobranças de seu maior patrimônio, a torcida Fenômeno Azul.

Ficha técnica:

Botafogo-PB 1 x 0 Remo

Terceira rodada da Série C

Data: 6 de março de 2024

Hora: 16h30

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa, Paraíba

Botafogo-PB

Dalton; Lenon (Erick), Reniê, Wendell Lomar e Evandro; Thallyson, Edmundo e Bruno Leite (Gama); Dudu (Warley Jr), Joãozinho (Paulinho) e Pipico

Técnico: Evaristo Piza

Remo

Marcelo Rangel; Thalys, Ícaro, Ligger e Helder Santos; Jaderson (João Afonso), Pavani (Adsson) e Matheus Anjos (Kanu); Sillas (Pedro Vitor), Cachoeira (Echaporã) e Matheus Lucas

Técnico: Gustavo Morínigo

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Diogo Berndt (SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

