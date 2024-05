Novo Pronto Socorro de Belém abre inscrições para 244 vagas

O novo Pronto Socorro “Dr. Roberto Macedo”, localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, abriu processo seletivo para contratação de profissionais para atuar em diversas áreas administrativas e assistenciais. Todos os profissionais terão de apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e registro regularizado no Conselho da categoria. Conhecimentos em informática são essenciais para todas as funções. O processo de seleção é aberto às pessoas com deficiência (PCDs).

Estão abertas inscrições para os cargos de: analista de humanização, analista de prestação de contas, analista de compras, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico clinico, faturista, lactarista, maqueiro, nutricionista, ouvidor, psicólogo, recepcionista, técnico de informática, técnico de segurança do paciente e técnico de enfermagem.

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, pelo link, disponível no site do Instituto ACQUA na guia “ACQUA/Editais/”. Após acessar, selecione a “Unidade/Pronto Socorro Bengui Dr. Roberto Macedo”. O processo seletivo é organizado pelo Instituto Acqua, organização social de saúde que manterá a gestão em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Imagem: Marcelo Lelis/Agência Pará de Notícias