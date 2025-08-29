Clube do Remo perde por 1 a 0 para o Criciúma dentro do Mangueirão

A cada partida, o Clube do Remo vai se afastando mais e mais de seu objetivo de ascender à elite do futebol. Ao jogar pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite dessa quinta-feira, 28, contra o Criciúma, o Leão Azul não conseguiu quebrar um tabu de mais de vinte anos sem vencer o time de Santa Catarina. O técnico António Oliveira, que, mais uma vez, não conseguiu organizar o elenco para uma vitória, saiu vaiado pela torcida, depois de dois tempos de chances claras de gols serem pertidas. O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Pode-se dizer que foi um filme de terror o que se passou nessa noite no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão. Ao entrar em campo, a equipe azulina mostrou superioridade. Dona da casa e de si, e impulsionada pela torcida, fez um primeiro tempo de total domínio sobre o Criciúma. Atacou, mirou a pontaria, mas errou nas finalizações.

O primeiro tempo foi todo de boas chances que não se converteram em gol.

Davó, Pedro Rocha e outros jogadores azulinos desperdiçaram várias chances de abrir o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. Desperdiçaram!

Foi assim que, no final do jogo, o Criciúma reagiu, e graças ao próprio Leão Azul, que já levava bronca do Fenômeno Azul. Depois de bola alçada na área, Caio Vinícius tentou se antecipar ao atacante adversário dentro da área e acabou tocando com a bola com o braço. O árbitro marcou pênalti. Muita reclamação, consulta ao VAR e a decisão foi confirmada. Desta forma, Jean Carlos foi para a cobrança e marcou. Acabava mais uma partida em que o Remo se saiu mal e agora vai cair na tabela, porque ainda há muitos jogos na rodada.

É sabido que o técnico António Oliveira tem trabalhado muito com a equipe para um bom resultado, mas esse trabalho ainda não deu certo e precisa urgentemente de alterações, se ainda dá para manter o sonho com o acesso à Série A do Brasileiro.

