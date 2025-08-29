sexta-feira, agosto 29, 2025
Morre a rádiojornalista Íris Lettieri, conhecida por ser a voz do Aeroporto do RJ

Morreu ontem, quinta-feira, 28, aos 84 anos, a locutora Íris Lettieri Costa, que ficou conhecida como a voz do aeroporto, por anunciar por quatro décadas, as partidas e chegadas dos voos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A locutora sofreu um infarto fulminante quando estava em casa, na zona sul da capital fluminense. Ela passou dois dias internada com problemas de diabetes.

Voz aveludada e timbre inconfundível, Íris Lettieri foi a primeira mulher a atuar como locutora de telejornais no país. Fez inúmeros comerciais de produtos e serviços no rádio e na televisão.

O pai, José Avelino da Costa, foi locutor da antiga Rádio Cruzeiro do Sul. A mãe, Josélia Lettieri, era professora de piano, teoria, harmonia, canto e dicção.

A concessionária RIOGaleão, que opera o Aeroporto Internacional, divulgou nota de pesar pela morte de Íris.

“O RIOgaleão lamenta o falecimento de Íris Lettieri, voz inesquecível que marcou gerações nas rádios e nas mensagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Seu trabalho se tornou parte da memória afetiva de milhares de passageiros que passaram pelo Tom Jobim. Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e admiradores dessa profissional que ajudou a escrever a história da aviação e da comunicação no Rio de Janeiro”, diz a empresa.

Íris Lettieri iniciou a carreira como locutora de rádio, no final dos anos 50. Também foi locutora de jornais na TV Continental, TV Tupi e Manchete.

Fez parte do primeiro time do Jornal da Manchete, em 1983, que em seus primeiros meses era transmitido por três horas. Íris apresentava, junto com Jacyra Lucas, as notícias de cultura e entretenimento. Em 1984, passou a entrar no ar, como apresentadora do Manchete Panorama, antes do Manchete Esportiva, quando o Jornal da Manchete se desmembrou em programas temáticos. No ano seguinte, O programa foi extinto. Íris ainda participou do Programa de Domingo, atração da mesma rede.

A família ainda não divulgou informações sobre velório e enterro.

Fonte e imagem: Agência Brasil

