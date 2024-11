Clube do Remo vence na estreia do paraense adulto de basquete

O time adulto de basquete do Clube do Remo estreou com vitória no Campeonato Paraense. A partida foi realizada na noite dea quarta-feira, 13, no ginásio Serra Freire.

O jogo foi diante do Basquete Paraense e o Leão venceu pelo placar de 87 x 67. O duelo foi bem disputado durante os quartos. No primeiro, a equipe azulina perdeu por de 19 x 20. Já no segundo quarto, levou a melhor por 42 x 37.

Na volta do intervalo, o time remista administrou a partida e garantiu mais um quarto por 61 x 56, e assim, fechando o último quarto conquistando a primeira vitória na competição.

O técnico Daniel Abraão Wattfy, que fez sua estreia no comando do time, destacou os primeiros pontos conquistados no paraense. “Bom, primeiro é uma honra poder estar aqui em Belém no Campeonato Paraense. Era a primeira minha vinda aqui. O povo me recebeu, principalmente o pessoal aqui do Remo, me recebeu muito bem. Só tenho a agradecer por tudo que vem acontecendo até agora. Com relação a equipe, eu acho que a gente teve muito pouco tempo de treinamento. Então são coisas que a gente vai melhorar durante a competição. Então eu acho que o primeiro jogo foi importante para a gente começar vencendo, é sempre muito importante. Eu acho que essa equipe vai fazer jogos difíceis e a gente tem que se preparar melhor para alcançar os objetivos”, disse.

O treinador já projetou o próximo jogo que diante do maior rival. “Terça-feira que vem a gente já tem outro compromisso. É, antes mesmo de vir eu já tenho companheiros que já trabalharam aqui. Eu sei como é, todo mundo já falou. E a gente vai tentar o nosso melhor, com certeza. E eu vim aqui para somar com eles, tentar deixar alguma coisa positiva para eles. Espero que a gente possa ter bons resultados. A gente sabe que os garotos são todos daqui. É uma grande oportunidade de mostrar que os talentos daqui também podem fazer a diferença”, contou.

O Leão volta à quadra na terça-feira, 19, para o clássico RExPA, às 20h45, jogo marcado para o Mangueirinho.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo