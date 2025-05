Colchão da melhor qualidade e tecnologia, com preço justo, é no Avistão, que tem promoção especial para o Dia das Mães

Um sono reparador. É o que precisa cada ser humano depois de um dia inteiro de atividades, as mais diversas. Por isso, é necessário conforto, e o colchão tem muito a ver para que cada um tenha realmente umas horas de descanso profundo. Com efeito, a tecnologia em colchões pode melhorar significativamente a qualidade do sono, proporcionando descanso reparador e revitalizante. Algumas tecnologias comuns incluem molas ensacadas para suporte individualizado, espumas de memória para alívio de pontos de pressão, e tecidos termorreguladores para manter a temperatura ideal durante a noite ou conforme o horário de cada um.

Pois bem, o Avistão, que não cobra entrega, não cobra montagem, tem tudo o que a pessoa precisa em termos de colchão. É tradição no centro comercial de Belém, na Rua Manoel Barata com Travessa Padre Eutíquio. Já é conhecida como a “esquina da economia”. O Avistão tem tradição de 53 anos de atividades na Praça de Belém. Inclusive, a loja do Grupo Carlos Santos, neste mês de Maio, está fazendo uma promoção especial em colchões para as Mães dormirem com conforto e segurança, afinal, colchão é coisa séria. É onde a pessoa passa um terço de sua vida sobre ele (se levarmos em conta a necessidade de um sono de 8 horas diárias).

Veja o que diz Carlos Santos, CEO do Grupo Carlos Santos

Por isso, o Avistão leva muito a serio a comercialização deste produto. Carlos Santos, o CEO do Grupo, destaca o trabalho da loja há mais de 53 anos vendendo colchões das melhores marcas com preços justos e bom atendimento, e oferece garantia do produto de acordo com o IMETRO.

A orientação que Carlos Santos transmite a seus colaboradores é que o cliente “é a razão de estarmos de portas abertas”. Por isso, as facilidades do menor preço à vista que você pode pagar em até 10X sem entrada nos cartões VISA e Mastercard.

“Pode comprar pelo Avistão online no WhatsApp 982242882. Fale com o vendedor Eraldo ou acesse o site www.avistao.com.br.

A orientação é “comprar onde tem segurança, garantia e tradição de bons serviços prestados ao comercio paraense e ao povo do Pará. Os clientes do Avistão passam de geração em geração pela seriedade fincada em valores e princípios”, destaca Carlos Santos.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro é o órgão responsável por garantir a qualidade e segurança de produtos e serviços no Brasil, assegurando que eles atendam a requisitos técnicos e de segurança, além de proteger a saúde e segurança dos consumidores. O Inmetro também atua na metrologia legal, fiscalizando instrumentos de medição e produtos pré-medidos para garantir a exatidão das medidas.

