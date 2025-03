Com 90% das obras executadas, Complexo Esportivo do Novo Mangueirão reforçará o esporte como transformação social

Construído pela Seop, o equipamento público será destinado a atividades esportivas para crianças, jovens e adultos

Fortalecer o esporte e o lazer na Região Metropolitana de Belém. Com esse objetivo, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), avança com a obra do Complexo Esportivo do Novo Mangueirão. Erguido ao lado do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença e da Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), o equipamento público atenderá crianças, jovens e adultos, proporcionando mais qualidade de vida ao incentivar práticas esportivas como instrumento não apenas de promoção de saúde e entretenimento, mas principalmente como elemento de transformação social.

“Esse espaço sempre foi muito utilizado pela comunidade com os campos de futebol amador. Agora, o Governo do Pará vai entregar uma área que vai atender não só o futebol, mas o futevôlei, vôlei, basquete e handebol. E tudo com a devida infraestrutura. A nossa previsão é de que até o mês de julho esse Complexo Esportivo estará pronto para receber a população, mantendo sempre viva a nossa vocação e paixão pelo esporte, garantindo o incentivo ao lazer para crianças, adolescentes e adultos”, ressaltou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Esporte e convivência – Com cerca de 90% de serviços executados, o Complexo Esportivo do Novo Mangueirão terá duas quadras poliesportivas, um campo de areia, duas arquibancadas, serviço de drenagem da área, pavimentação para acesso e iluminação pública.

“Vai ser um Complexo Esportivo para estimular o esporte e a convivência das pessoas, através da Secretaria de Esporte e Lazer. Teremos profissionais conduzindo todos os que queiram utilizar com regulamento, horário e critérios, para que a gente possa, também, preservar esse espaço. Vai ser aberto ao público, de uso contínuo por pessoas de todas as idades. Quem sabe, a gente vai ter a revelação de futuros atletas. Alguns dos projetos da Secretaria devem ser desenvolvidos nesse Complexo, que o governador Helder Barbalho vai entregar para a nossa população”, ressaltou o titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade.

O Complexo Esportivo tem uma área de aproximadamente 121 mil metros quadrados, e visa atender à comunidade do Mangueirão e de outros bairros vizinhos, como Parque Verde e Bengui, ampliando as opções de lazer associadas ao Novo Mangueirão. Os serviços também incluem a construção dos estacionamentos G, H e I da principal praça esportiva paraense.

Por Gustavo Pêna (SEOP)



Fotos: Leonardo Macêdo / Ascom Seop