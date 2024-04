Com bolo de R$ 10 mil, IBGE faz licitação milionária para eventos

Na contramão dos cortes nos orçamentos de vários órgãos do governo federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pretende gastar R$ 6,2 milhões para realização de eventos ao longo dos próximos 12 meses. A informação consta em uma licitação cujo resultado está previsto para ser divulgado no próximo dia 10 de maio.

De acordo com o edital do processo licitatório, fazem parte da lista de itens a serem contratados pelo IBGE serviços de coffee break, brunch e coquetel, além da contratação de fotógrafo, mestre de cerimônias e recepcionista. Também faz parte da licitação a aquisição de van e carro executivo para transporte.

Entre os alimentos a serem servidos durante os eventos, o IBGE detalhou que devem ser oferecidos itens como canapés, filés no palito, camarões e peixes. Também estão inclusos outros pratos quentes e frios, bebidas e até bolos comemorativos.

O valor dos bolos, por sinal, é um dos pontos que chama a atenção. De acordo com o edital, está previsto que a empresa que realizará os eventos forneça, ao longo do contrato, dois bolos comemorativos confeitados para 500 pessoas. O preço unitário de cada um deles é R$ 10.937,50, totalizando R$ 21.975.

À revista Oeste, o IBGE afirmou que a licitação é para atender ao calendário do IBGE no segundo semestre de 2024 e no primeiro semestre de 2025, mas “sem a obrigatoriedade de contratação na totalidade dos itens licitados”. O órgão disse ainda que “cada evento tem sua característica própria” que faz com que exista “uma gama de itens para atendimento dentro de cada solicitação”.

Fonte: Pleno News/ Foto: Agência Brasil