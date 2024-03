Isaías Silva comemora sucesso e planeja futuro com novidades

Com mais de 8 milhões de seguidores, influenciador pretende também iniciar carreira como empresário

O humor sempre esteve presente com o influenciador Isaías, nascido em Sete Lagoas, Minas Gerais, que desde pequeno contava piadas. Ser influenciador não era um dos planos naquela época, até porque a profissão não existia, e a internet ainda iniciava a caminhada para tornar-se esse âmbito de influência que é hoje.

Com o passar dos anos, e com o avanço da internet, e do uso dos celulares, o influenciador enxergou então a possibilidade de utilizar o bom humor para criar esquetes que divertem o público. O início não foi fácil, pois os mais próximos não entendiam e aconselhavam a busca por estudo e um trabalho tradicional, mas ele persistiu.

Os vídeos, bem humorados, contam histórias do cotidiano, situações da realidade vivida por muitos, com uma boa pitada de risada e renderam ao influencer, se tornar vencedor da premiação Influency.me, que destaca os principais influenciadores do país. Hoje, com mais de 8 milhões de seguidores, Isaías continua a alegrar os seguidores nas redes sociais.

Dando seguimento a carreira em outros âmbitos, o influenciador participou do primeiro filme de sua carreira “Um ano inesquecível – Verão” e pretende investir na carreira de empresário, diversificando ainda mais as áreas de atuação.

Com apenas 25 anos e uma sólida carreira pela frente, Isaías está apenas no começo da trajetória de um artista completo, não apenas um humorista, mas de alguém que nunca perderá sua essência em qualquer lugar que atue, seja nos vídeos, filmes ou empresariando.