Com entrega prevista para maio, Usina da Paz de Benevides será a quarta inaugurada este ano

O projeto de construção da nova Usina da Paz de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, entrou em fase de finalização. Em breve, os mais de 68 mil moradores do município terão acesso a mais de 70 serviços disponibilizados por esta que será a 13ª Usina da Paz em funcionamento no Pará.

Com entrega prevista para o próximo mês de maio, a nova UsiPaz de Benevides está localizada no distrito de Murinin, em uma área localizada no Km 09 da Rodovia PA-404, KM-09. O mais novo complexo de cidadania estadual contará com uma ampla estrutura, moderna e funcional, para oferecer serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, qualificação profissional e assistência social. O complexo será equipado com consultórios médicos e odontológicos, salas de estudo e robótica, quadra poliesportiva, piscina, espaços de convivência e áreas para cursos profissionalizantes.

Para os moradores, a expectativa para a chegada do novo equipamento público é alta, como afirma Denise Costa, que espera que a Usina da Paz “traga cada vez mais benefícios e melhorias em questões de esporte, lazer, saúde e a implantação de coisas melhores para a comunidade”, disse.

Para o morador Marcelo Ferreira, que trabalhou na construção da Usina da Paz, este momento também é de satisfação por ter participado deste importante momento para Benevides. “É uma obra que vai beneficiar toda a população aqui de Benevides. Esta é uma área que antes não tinha muita coisa e agora vai ter. Vai melhorar bastante”, afirmou o trabalhador.

De acordo com a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, esta é mais uma obra que “reforça o compromisso do Governo do Estado com a cidadania, com a educação e com a transformação social. A Usina da Paz chega em Benevides para ser um espaço de esperança e de oportunidades, especialmente para nossos jovens. Aqui, vamos oferecer acesso à educação, qualificação profissional, cultura, esporte e tantos outros serviços que podem mudar realidades”.

USINAS DA PAZ

As Usinas da Paz são complexos de cidadania integrados ao Programa Territórios pela Paz (TerPaz), implantado pelo Governo do Pará para promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis.

Atualmente, 12 Usinas já estão em pleno funcionamento, em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) e no interior do Estado, nos municípios de Ananindeua, Marituba e Castanhal, na Região Metropolitana, e Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Somente em 2025, o Estado já entregou três novas Usinas da Paz, nos municípios de Castanhal, Marabá e Abaetetuba, beneficiando diretamente mais de 616 mil pessoas.

Outras 25 Usinas estão em construção nos municípios de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Isabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas (a segunda no município), Óbidos, Salinópolis, Benevides, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém (distrito de Icoaraci).

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias