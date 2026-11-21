Fortes chuvas atingiram o município de Aparecida (SP), nesta sexta-feira (20), provocando alagamentos em diversas vias e residências, quedas de árvores e danos em estruturas. Uma família ficou desalojada após a interdição preventiva de um imóvel, e cinco hóspedes foram atingidos pelo desabamento parcial do teto de um restaurante de hotel.

Segundo informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a interdição preventiva ocorreu no bairro Santa Rita, onde uma residência teve estrutura comprometida. Em razão da interdição, a família precisou deixar o imóvel e foi acolhida por parentes.

Já o desabamento parcial do teto ocorreu em um hotel localizado no centro da cidade, em decorrência das fortes chuvas. As pessoas atingidas foram encaminhadas por meios próprios à Santa Casa local.

Segundo a Defesa Civil, também foram registrados alagamentos em diferentes pontos da cidade, além de quedas de árvores nos bairros Santa Rita, BNH e São Francisco, em trecho da Avenida Padroeira do Brasil e nas proximidades da Rodoviária e da Prefeitura. O Pronto-Socorro registrou entrada de água, mas a situação foi normalizada e o atendimento segue normal.

Alerta para chuvas permanece até domingo

O sábado (21) começou com chuva de moderada a forte intensidade nos municípios das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, segundo informações do órgão.

A Defesa Civil do Estado mantém o alerta para chuvas em todo o território paulista até domingo (22). Na sexta-feira, foram emitidos 47 alertas à população, sendo 20 por meio da tecnologia Cell Broadcast e 27 por SMS. Neste sábado, até as 7h, outros 11 alertas foram enviados por SMS.

Os moradores não devem atravessar ruas alagadas nem trechos com correnteza, a pé ou de veículo, e devem manter distância de rios e córregos.

Em áreas de encosta, é importante observar sinais de instabilidade, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e movimentação de terra. Ao identificar qualquer sinal de risco, a orientação é deixar o local e acionar a Defesa Civil.

Para receber alertas gratuitos por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Outros municípios atingidos

Houve ainda ocorrências em outros municípios, e que a Defesa Civil também realiza monitoramento.

Em Guaratinguetá, o transbordamento do Ribeirão dos Mottas provocou a inundação de cerca de 30 residências. O município prestou assistência, sem necessidade de remoção dos moradores até o momento. A zona rural registrou pontos de inundação na Estrada da Pedrinha, quedas de barreira e de poste na Estrada dos Motas, além de queda de árvores na Estrada das Pedrinhas.

Em Cajati, foram registrados pontos de alagamento nos bairros Manoel Gomes e Vila Andreia, com interrupção temporária do tráfego. Houve quedas de árvores sobre residências, além de destelhamentos. A Defesa Civil Municipal forneceu lonas e telhas aos moradores atingidos. A queda de dois postes e outras ocorrências envolvendo a rede elétrica provocaram interrupções no fornecimento de energia em alguns bairros.

Em Salesópolis, o transbordamento do Córrego da Fartura provocou pontos de inundação. Também foram registrados deslizamentos de terra e desabamento de muro.

Eldorado registrou destelhamentos parciais de duas residências, além de quedas de árvores em vias públicas. Os moradores foram orientados e receberam medidas paliativas, sem necessidade de realocação.

Em Sete Barras, duas residências tiveram destelhamentos parciais. As equipes municipais realizaram a colocação de lonas e orientaram os moradores, sem necessidade de desocupação dos imóveis.

Em Registro, houve quedas de árvores em vias públicas e pontos de alagamento nos bairros Jardim Palmeiras e Vila da Palha. As vias permaneceram transitáveis.

Jacareí registrou quedas de árvores em vias públicas nos bairros Jardim Paraíba, Vila Machado, Parque Meia Lua e Cidade Salvador.

Fonte: Agência Brasil