Espanhol venceu de virada por 2 sets a 1 e garante presença na decisão do torneio pelo segundo ano consecutivo
Karolos Grohmann, da Reuters
O espanhol Carlos Alcaraz, heptacampeão de Grand Slam, venceu o norte-americano Ben Shelton por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7-1), neste sábado (21), pela semifinal do ATP Finals. Com o resultado, o tenista garantiu vaga na decisão pelo segundo ano consecutivo.
Alcaraz precisou reagir após perder o primeiro set. Derrotado por Shelton nas quartas de final do US Open, quando retornava de uma pausa de quatro meses por lesão, o espanhol chegou à 13ª vitória consecutiva.
A sequência positiva foi construída após os títulos conquistados nos torneios de Viena e Paris. Agora, o número 2 do mundo aguarda o vencedor do confronto entre o líder do ranking, Alexander Zverev, e o russo Daniil Medvedev, que se enfrentam ainda neste sábado pela outra semifinal.
Alcaraz reage após início forte de Shelton
Shelton, que disputa o ATP Finals pela segunda temporada consecutiva, começou melhor e conseguiu uma quebra de serviço logo no início, abrindo vantagem de 3/0 no primeiro set.
Alcaraz, que teve sua condição física questionada após deixar a quadra com uma forte bandagem na perna esquerda na vitória sobre Medvedev, na quarta-feira (19), também atuou com a coxa bastante enfaixada diante do norte-americano.
O espanhol elevou o nível de jogo e passou a movimentar mais o adversário, prolongando as trocas de bola. Na tentativa de reação, teve dois break points quando o placar estava em 4/2, mas não conseguiu aproveitá-los. O saque potente de Shelton ajudou o norte-americano a escapar da pressão.
O número 4 do mundo, Shelton, confirmou o primeiro set com um ace em seu segundo serviço, aproveitando o primeiro set point. Alcaraz, porém, manteve a pressão e conseguiu a quebra de serviço que precisava para abrir 5/3 no segundo set.
Na sequência, o espanhol confirmou seu saque e fechou a parcial em 6/3, levando a decisão para o terceiro set.
Alcaraz vence tie-break e garante vaga na final
Na parcial decisiva, os dois tenistas mantiveram seus serviços e protagonizaram um duelo equilibrado, sem permitir que o adversário conseguisse uma quebra.
A definição ficou para o tie-break, no qual Alcaraz dominou as ações e venceu por 7/1. O espanhol confirmou a classificação com um winner de devolução, garantindo presença na final do ATP Finals pelo segundo ano seguido.
Divulgação/ATP