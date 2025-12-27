Fortaleza confirma saída de Marcelo Paz, acertado com o Corinthians

Executivo vai assumir cargo de diretor de futebol do Timão, após saída de Fabinho Soldado no início desta semana

O Fortaleza confirmou a saída de Marcelo Paz, CEO do clube, que deve assumir o cargo de diretor de futebol do Corinthians.

A informação foi divulgada pelo presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Fabiano Barreira, que declarou que contava com a permanência do executivo, que “já estava alinhada”.

“No entanto, ao longo das conversas, houve uma mudança de rumo em sua decisão pessoal e profissional. Diante disso, compreendemos que não caberia a nós impedir esse movimento, respeitando sua escolha”, escreveu Barreira, no Instagram.

Ele ainda elogiou o trabalho de Paz no Fortaleza, afirmando que ele é um “dos maiores presidentes da história” do clube e um dos “principais responsáveis pelo protagonismo nacional que o Tricolor alcançou nos últimos anos”.

Barreira também pontuou que a notícia da saída do executivo chega em um “momento sensível” para o clube, que foi rebaixado à Série B do Brasileirão, mas alfinetou dizendo que “ninguém é maior que o Fortaleza”.

“A instituição segue sólida, com planejamento, responsabilidade e foco no futuro. (…) O momento exige união, maturidade e confiança. O Fortaleza sempre foi maior do que qualquer desafio — e continuará sendo”, concluiu.

Antes de Paz, Spindel era nome forte

As notícias sobre as negociações de Paz com o Corinthians ganharam força neste sábado (27), como apurado pela CNN Brasil.

O nome dele virou favorito depois que as conversas com Bruno Spindel foram encerradas na manhã de hoje, com o ex-diretor do Flamengo alegando que o Timão “sumiu” após enviar uma proposta, que tinha sido aceita por ele.

No final, Spindel acertou com o Cruzeiro para o cargo de diretor de futebol.

