Com nova marca, Alubar consolida atuação global no setor de alumínio

Líder do segmento de cabos e soluções de alumínio para o mercado latino-americano de transmissão de energia, o Grupo Alubar apresenta o novo posicionamento e identidade visual, que afirma a marca com sua atuação global. O rebranding da marca é acompanhado de um novo posicionamento, que reflete a história da empresa no setor de soluções em alumínio, com origem amazônica e valores sólidos. Ao mesmo tempo, a mudança também aponta para o futuro, promovendo não somente a transformação do alumínio em novos produtos, mas também a transformação do segmento de transmissão de energia, as regiões e comunidades onde está inserida e transformando a vida das pessoas que trabalham com a Alubar.

A nova marca desenvolvida pelo Gad’, uma das maiores consultorias de marca e experiência do Brasil, reflete a posição que a empresa ocupa no mercado global. A Alubar, que até 2019 tinha apenas uma fábrica de vergalhões e cabos de alumínio em Barcarena, no Pará, expandiu seus negócios e se tornou uma multinacional com unidades no Canadá, nos Estados Unidos e em outras duas regiões do Brasil, consolidando-se como líder no setor de cabos elétricos para linhas de transmissão na América Latina e maior produtora de vergalhões de alumínio no continente americano.

Com 80% de market share no mercado de cabos elétricos para transmissão de energia brasileiro, a Alubar vive um momento de expansão, inovação e capacitação das pessoas. “O espírito de transformação nos trouxe até aqui. E precisamos continuar nos transformando para a empresa continuar no seu ritmo de crescimento”, declara Maurício Gouvea dos Santos, CEO do Grupo Alubar.

DA AMAZÔNIA PARA O MUNDO

A Alubar iniciou suas operações em 1998, no município de Barcarena, no Pará. Até o ano 2000, eram fabricados apenas vergalhões de alumínio para fins elétricos. A partir de então, a empresa passou a transformar seus próprios vergalhões em cabos elétricos, produtos acabados que poderiam ser vendidos diretamente às empresas dos ramos de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Acompanhando o crescimento do setor elétrico, nos últimos seis anos, a Alubar inaugurou cinco novas unidades em três países. Em 2019, a empresa adquiriu uma fábrica de cabos elétricos em Montenegro (RS) e uma de vergalhões de alumínio em Bécancour, (Quebéc/Canadá). Para acompanhar esse novo posicionamento global, em 2020 foi criado o escritório Alubar Global Management, em São Paulo.

A expansão internacional continuou em 2021, com um escritório comercial em Miami e a aquisição da fábrica de vergalhão de alumínio, a Alubar Metals, no estado do Missouri (EUA). Para aproveitar os investimentos previstos em infraestrutura de energia nos Estados Unidos, essa fábrica também passou a produzir cabos elétricos de alumínio, e a capacidade produtiva pode chegar a 60 mil toneladas de cabos em 2025.

ATIVAÇÃO DE MARCA

O reposicionamento da empresa revela a sua síntese: “Nossa natureza é transformar”. Com isso, a Alubar expressa mais que uma nova identidade, mas também sua visão transformadora, levando para o mundo além de soluções em alumínio, também seus processos, pessoas e valores.

O rebranding da marca Alubar foi apresentado aos colaboradores em São Paulo no último dia 11 de março com um evento que contou com a participação da alta liderança e do Conselho de Administração da empresa. Os colaboradores das unidades fabris do Brasil, Estados Unidos e Canadá acompanharam o lançamento ao vivo por meio de transmissão online. Clientes e acionistas também foram apresentados a nova marca da Alubar durante as ativações realizadas no torneio de tênis Rio Open 2025, que contou com o patrocínio da Alubar.

“Preservamos a cor institucional, o azul, e a forma triangular. A nova marca lembra a origem do negócio e representa a solidez da Alubar, sua característica inovadora, visionária e parceira”, comenta Luciano Deos, CEO e fundador da consultoria de marca e experiência Gad’.

“Com a nova marca, nós nos posicionamos como uma empresa que fabrica soluções em alumínio. Queremos mostrar como a nossa origem nos tornou conscientes sobre a relevância do negócio e de nossas responsabilidades e, por isso, promovemos transformação na vida das pessoas”, explica Mônica Alvarez, gerente de comunicação da Alubar Global Management.

Ao longo deste ano, a empresa planeja ações de ativação de marca voltadas para clientes, parceiros e para o público em geral. Eventos importantes do setor elétrico, projetos de sustentabilidade, patrocínios ao esporte, e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) estão no radar para mostrar a nova marca e posicionamento global do Grupo Alubar.

“Essa é uma mudança de dentro para fora. Quando nos tornamos uma empresa global, precisamos evoluir nossos processos, talentos, capacidade de gestão e comunicação. Abraçamos novas culturas e mercados e agora chegou o momento de mudar nossa marca, refletindo esses aprendizados e nos posicionando com um propósito claro junto aos nossos stakeholders”, destacou o CEO do Grupo Alubar, Maurício Gouvea.

SOBRE O GAD’

“Brand is business”: com esse posicionamento, o Gad’ é uma consultoria de marca e experiência que atua há quatro décadas no mercado brasileiro e internacional com o diferencial de trabalhar marca como negócio, de forma mais permanente, com uma atuação focada na construção da jornada da marca à experiência.

Com mais de mil marcas e projetos desenvolvidos no portfólio, a empresa já ajudou a posicionar e reposicionar grandes companhias como B3, BB seguros, Claro, CPFL, Eletrobras, Fleury, Gerdau, EMS, GRU Airport, Postos BR, Panvel, Vivo, entre outras. Sob o comando do fundador e CEO Luciano Deos, a consultoria conquistou mais de 300 prêmios, como no London International Awards, no Cannes Lions, no Brasil Design Award, além de ser reconhecida como uma empresa Great Place to Work (GPTW) pelo quarto ano consecutivo.

Imagens: Divulgação