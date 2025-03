Carnaval de rua – Desfile das Escolas de Samba de Belém começa nessa sexta-feira, dia 14

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), finaliza os preparativos para o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de Belém na sexta-feira, 14, e sábado, 15. A expectativa é repetir o sucesso das programações dos distritos e do Circuito Mangueirosa, que envolveram as comunidades, receberam grande público e ocorreram sem registros de incidentes.

Nove escolas vão desfilar pelo Grupo Especial na sexta-feira e no sábado, além de sete agremiações do Primeiro Grupo, oito do Segundo Grupo e cinco do Grupo de Avaliação, na próxima semana. As apresentações começam a partir das 20h.

Cilene Sabino, secretária municipal de Cultura e Turismo, fez um convite à população. “Você que ama Carnaval, ama Belém e ama o Pará não pode perder essa festa”, disse.

“Os desfiles são as celebrações finais, culminâncias de um trabalho intenso organizado pelas escolas e suas comunidades e todos nós estamos muito felizes com o acolhimento da nova gestão municipal”, disse o presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando dos Santos Gomes Filho, o “Guga”, após assinatura do termo de repasse da subvenção às escolas, realizado na tarde da última segunda-feira, 10, em Belém.

Palco dos desfiles, a Aldeia Cabana recebeu serviços de pintura, melhorias no piso, camarotes, sistemas elétricos, hidráulicos e sinalização. As estruturas de som e iluminação também já seguem em montagem para garantir apresenções com segurança, conforto e acessibilidade do público, convidados e jurados. “A Aldeia Amazônica está linda, temos a certeza que o esse carnaval será um dos mais empolgantes dos últimos anos”, disse Fernando Guga.

A apuração do desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial será realizada já no domingo, 16. “Venha acompanhar esse resultado, que vai ser justo para todo mundo”, ressaltou a secretária Cilene Sabino.

As escolas de Samba Bole-Bole e Embaixada do Império Pedreirense são as atuais campeãs do Carnaval de Belém.

Ensaios técnicos darão prévia dos desfiles

Os ensaios técnicos das escolas de samba do grupo especial serão uma pequena prévia dos shows que as escolas prometem levar à passarela do samba, nos dias 14 e 15 deste mês. O enredo vem com tema único sobre a Amazônia, uso de material reciclável nas alegorias, fantasias e adereços com leitura do contexto da preservação ambiental do carnaval sustentável, além das referências à importância da realização da Conferência Climática Internacional (COP 30), que será realizada em Belém, no mês de novembro deste ano.

Os ensaios técnicos também servirão para os testes e ajustes de equipamentos de som e iluminação da Aldeia Cabana. Os ensaios ocorrem nesta quarta e quinta-feira, precedendo aos desfiles oficiais programados para sexta-feira e sábado.

A programação dos desfiles oficiais do Carnaval 2025, promovido pela Prefeitura de Belém, segue com as escolas de samba do segundo grupo, escolas do primeiro grupo e grupo de avaliação nos dias 21, 22 e 23 de março, na Aldeia Cabana, a partir das 20h.

Para a população, foram distribuídas gratuidades garantidas pela Prefeitura de Belém, além daquelas já garantidas por lei, para acompanhar os desfiles das arquibancadas.

Confira a ordem do desfile:

Sexta-feira,14/03 – Grupo Especial

Mocidade Olariense Ranho Não Posso Me Amofiná Deixa Falar Embaixada do Império Pedreirense

Sábado, 15/03 – Grupo Especial

Boêmios da Vila Famosa Acadêmicos de Samba da Pedreira Quem São Eles Piratas da Batucada Associação Carnavalesca Bole-Bole

Sexta, 21/03 – Segundo Grupo

Portela Nação Rubro Negra Guerreiros do Samba e do Amor A Grande Família Nova Mangueira Habitat do Boto Coração Jurunense Alegria Alegria

Sábado, 22/03 – Primeiro Grupo

Caprichosos da Cidade Nova Mocidade Unida do Bengui Matinha Xodó da Nega Guardiões do Samba Império Jurunense Cacareco

Domingo, 23/03 – Grupo de Avaliação

Rosa da Terra Firme Embaixadores Azulinos Mocidade Botafoguense Parangolé do Samba

Fonte e imagens: Agência Belém