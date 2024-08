Com shows de Joelma e Manu Batidão, Prefeitura divulga tema e programação oficial do Çairé 2024

Durante coletiva de imprensa, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a Coordenação do Çairé em Alter do Chão e Agremiações dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi, divulgaram o tema e a programação oficial do Çairé 2024. A festa é um dos maiores eventos culturais do Oeste do Pará e será realizada na Vila Balneária de Alter do Chão no dia 14 e no período de 19 a 23 de setembro.

“O Cairé de 2024 será o mais completo de toda a história de Santarém, pois estamos potencializando o rito religioso, a apresentação dos botos e aproveitando melhor a nossa praia. A programação foi construída em conjunto, governo e comunidade, para assim fazer uma grande festa, que irá honrar as tradições e, ao mesmo tempo, inovar e encantar a todos os visitantes”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

O Çairé deste ano terá como tema “Ancestralidade Amazônica”. Mantendo a tradição, o Rito Tradicional seguirá a programação habitual. No entanto, as apresentações dos botos Cor de Rosa e Tucuxi trarão uma novidade: ambos se apresentarão na mesma noite, no sábado, 21 de setembro. A programação também inclui 37 atrações musicais, que vão desde artistas locais e regionais até nomes nacionais, distribuídas em três palcos: Lago dos Botos, Praça do Çairé e, pela primeira vez, na praia em frente à Praça Sete de Setembro.

O Çairé tem início no dia 14 de setembro com o cortejo fluvial em busca dos mastros no Lago Verde, um momento de forte simbolismo religioso que marca o começo das festividades. À noite, a tradicional Festa dos Mastros contará com apresentações musicais que prometem animar os participantes na sede do Clube Santo Antônio.

A partir do dia 19 de setembro, a programação se intensifica com a chegada dos juízes e procuradores ao Barracão, seguida pela celebração do cortejo, o hasteamento dos mastros e a fala das autoridades locais. O dia continua com apresentações culturais e ritos tradicionais que perpetuam a essência do Çairé, incluindo a esperada Corrida do Çairé e o famoso Beija-Fita, momento de despedida do dia, coroado com ladainhas e danças folclóricas.

Os dias 20 e 21 trazem uma série de atrações que vão desde shows locais com artistas regionais, como Silvan Galvão e Thays Sodré, até grandes nomes nacionais, como Junior Viana, Manu Batidão e Joelma, que se apresentarão no Lago dos Botos. Além das performances musicais, a disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa, um dos pontos altos da festa, acontecerá na noite de sábado, 21, prometendo muita emoção e torcida.

No domingo, 22 de setembro, a celebração continua com a tradicional ladainha, apresentações de Gambá de Pinhel e shows que irão embalar o público até a madrugada. O encerramento oficial do Çairé ocorrerá na segunda-feira, 23 de setembro, com a derrubada dos mastros e a Festa da Varrição, encerrando as festividades com a distribuição de tarubá e a apuração dos votos dos botos.

A vila recebe cerca de 200 mil turistas e visitantes durante os cinco dias. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), organiza ainda um esquema especial de transporte com aumento da frota de coletivos e horários especiais.

O prefeito Nélio destacou ainda que na edição deste ano o evento terá parceria de vários patrocinadores, incluindo o Ministério do Turismo que investirá cerca de R$ 3 milhões na festa.

A coletiva teve ainda a apresentação do Bailado de Carimbó da mestra Salete Lopes. Além do prefeito Nélio e da secretária de Cultura, Elisângela Pinto, fizeram parte da mesa de autoridades os secretários Eliziário Bastos (Turismo), Ney Queiroz (Trânsito), Coronel Tarcísio (Comanda do CPR-1), Jecilaine Borari ( Coord. Çairé e Rito Tradicional), Miguel Vaughan (Pres. Do Cor de Rosa) e Sérgio Ferreira (Vice-presidente do Tucuxi).

Imagens: Agência Santarém