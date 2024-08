MPF recomenda que Incra providencie reanálise e supervisão ocupacional de assentamento em Marabá

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que adote medidas urgentes para a regularização da situação ocupacional do projeto de assentamento Cinzeiro, em Marabá, no sudeste do Pará. Ação ajuizada pelo MPF na Justiça Federal e inquérito em trâmite na unidade do MPF em Marabá registram denúncias de ocupações irregulares e de exclusão de lotes sem a devida justificativa, além da aparente ausência de providências por parte do Incra.

De acordo com informações repassadas pelo Incra ao MPF, dos 116 lotes do assentamento, 70 já estão titulados, mas é necessária uma reanálise dos processos administrativos para verificar quais famílias realmente têm direito à ocupação de parcelas.

A necessidade dessa reanálise, segundo o Incra, leva em consideração uma mudança recente na legislação, que alterou as regras de caracterização dos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária.

O MPF recomendou que, dentro de 30 dias, o Incra apresente cronograma para as etapas de realização da nova análise e de supervisão ocupacional do assentamento. A reanálise e a supervisão ocupacional devem ser finalizadas dentro de 90 dias, contados da apresentação do cronograma, indica a recomendação.

magem por cottonbro studio, via Pexels