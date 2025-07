Começa o Festival de Verão 2025 de Portel, no Marajó

TUDO PRONTO PARA GRANDE PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE VERÃO, HOJE, COM O TÃO ESPERADO DESFILE DA GAROTA E GAROTO VERÃO TURISMO 2025

A festa segue com show da renomada artista paraense Nira Duarte, trazendo toda a energia da música local para animar moradores, turistas e veranistas. O pontapé inicial do festival será no Complexo Turístico da Praia do Tucano, inaugurado no início do ano e já considerado um novo cartão-postal da cidade.

A organização toda da prefeitura local, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo – SECELT, reforça que o Fest Verão é resultado de um trabalho conjunto para que Portel se consolide como o grande refúgio de turistas durante o período de férias na região de integração do Marajó.

“Temos orgulho de mostrar nossa vocação flúvio-florestal ao Pará e ao Brasil. É uma oportunidade de impulsionar a economia local, com uma programação de lazer e cultura durante quatro finais de semana seguidos, garantindo que o mês de julho seja de nosso maior fluxo de visitantes”, destaca o secretário de Cultura e Turismo Idinor Ferreira.

A programação que vai agitar a cidade marajoara conta com eventos esportivos, culturais e shows. Acontece também o tradicional festival de rock Porthell. Os eventos vão acontecer na Praia do Tucano, que recentemente passou por revitalização, ganhando um espaço mais amplo e repleto de opções, e no espaço de eventos da Praia do Arucará.

A expectativa é que, neste final de semana, as praias e balneários da cidade já recebam um número significativo de visitantes, movimentando toda a economia local.

A PROGRAMAÇÃO

6 de Julho 2025

Desfile do Garoto e Garota Turismo 2025 (Praia da Tucano)

Campeonato de Vôlei Regional de Verão

Show com Nirah Duarte e Adriel Castelo

12 de Julho 2025

Festival de Rock (Dia Mundial do Rock)

13 de Julho 2025

Shows: Banda Sayonara e MC Dourado

18 de Julho 2025

MMA Portel

19 de Julho 2025

Projeto Nocaute na Violência (Anfiteatro Municipal)

20 de Julho 2025

Concurso Miss Mix

Banda Mizérê

Open Jiu-Jitsu de Verão

26 de julho de 2025

Kike Lause (show de manobras radicais)

Copa de Futebol de Areia

27 de julho de 2025

Biale da Musa Verão

Show Banda Fruto Sensual

Por Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato