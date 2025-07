Marapanim festeja 130 anos de emancipação e recebe de presente do Estado a nova orla fluvial

Na manhã deste domingo, 6 de julho, dia que marca o 130° aniversário de emancipação política de Marapanim, o Governo do Pará entregou a nova orla e mais uma rua com asfalto no município. As entregas do Estado garantem mais infraestrutura, mobilidade, cultura, lazer e geração de emprego e renda para os mais de 28 mil moradores da cidade da Região Guamá.

“Estou feliz em poder, no aniversário de 130 anos de Marapanim, estar festejando e entregando essa orla linda, a praça reconstruída, mais asfalto, participar do momento especial que vive essa terra que respira a cultura do carimbó, da pesca, do turismo que forma essa região paraense. Mas nada se faz só. A gente construiu esse tempo de trabalho, de parceria para que esse estado pudesse construir um momento de progresso e desenvolvimento”, destacou o governador Helder Barbalho, que durante o pronunciamento anunciou que o Governo do Pará também vai garantir a obra da segunda etapa da orla.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, reforçou a importância do potencial turístico do município de Marapanim, que segue recebendo obras através da parceria entre o governo estadual e municipal.

“Marapanim é a terra de um povo hospitaleiro e essa orla vai engrandecer mais ainda a beleza desse município, trazendo muita prosperidade, pois queremos ver essa orla cheia de turistas conhecendo as nossas belezas. Entregamos mais uma rua com asfalto, sinalização e drenagem em Marudá, além da praça da Igreja de Nossa Senhora das Vitórias. E temos uma outra orla para entregar, a do Crispim, ainda neste ano. Vivemos um momento de união e construção em todo o estado do Pará, pois essas obras são entregues em parceria com os municípios”, completou a vice-governadora Hana Ghassan.

Com serviços executados através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a Orla de Marapanim recebeu novos trapiche, lanchonete, banheiros, quiosques, deck, nova rampa em concreto, sistema de iluminação com lâmpadas de led, além de muro de proteção em concreto. O investimento do tesouro estadual é de R$ 4.373.176,11.

Danilo Alencar levou a esposa e o filho para conhecer a Orla de Marapanim e aprovou o novo espaço à beira do rio. “A nossa família veio dar uma volta e prestigiar a cidade. A orla está muito bonita. É o Governo do Estado provando que está fazendo a sua parte. Com certeza, esse é um espaço muito lindo”, disse Danilo Alencar.

Desde 2019, essa é a terceira orla entregue pelo Governo do Pará ao município de Marapanim. Antes da orla no centro da cidade, já haviam sido entregues equipamentos públicos nas Vilas de Marudazinho e Monte Alegre do Maú.

“O Governo de Estado tem sido parceiro e o povo de Marapanim reconhece os avanços. Foi o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan que fizeram o asfaltamento da Transmaú. E, hoje, não é só a orla, é o ponto turístico, de lazer, entretenimento e tantas outras coisas boas que essa obra proporciona para a nossa cidade”, destacou o prefeito de Marapanim, Anderson Dias.

Mais asfalto

Ainda em Marapanim, no distrito de Marudá, o Governo do Pará entregou mais uma etapa da pavimentação asfáltica da Travessa Mauá, garantindo infraestrutura e mobilidade urbana para uma rota de acesso ao porto de travessia para a ilha de Algodoal.

“Aqui era um local feio, com muito mato, no inverno ficava cheio de lama. Agora melhorou não só a minha situação, mas de todos os moradores, pois temos pessoas idosas, deficientes, crianças que precisam de um local melhor, até para brincar no final da tarde, como agora eles podem fazer. Aqui é uma via que encurta o caminho para o porto, sem a necessidade de dar uma volta pela orla de Marudá. Agradeço ao Governo do Estado pelo trabalho”, falou Manoel Lobato, morador da Travessa Mauá há 35 anos.

Os serviços de terraplanagem, drenagem, asfaltamento e sinalização ao longo de cerca de 450 metros da Travessa Mauá foram realizados através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Desde 2019, o Estado já garantiu quase 12 quilômetros em obras de asfalto para o município de Marapanim, na Região de Integração Guamá, um investimento de mais de R$ 26 milhões.

“O investimento em obras de asfaltamento é mais uma maneira do Governo do Estado poder garantir a transformação imediata no dia a dia da população. Muitas pessoas em Marapanim já podem se orgulhar de não pisar mais na lama do inverno, de deixar de ter a inconveniência da poeira do verão”, avalia o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias