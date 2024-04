Como é o pagamento do décimo terceiro para aposentados e a situação do BPC

Com a liberação da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas do INSS neste mês, surge uma questão importante: como fica o Benefício de Prestação Continuada (BPC)? Essa assistência social, destinada a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, não contempla o décimo terceiro, gerando dúvidas entre seus beneficiários. Enquanto isso, tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que buscam estender esse direito ao BPC. Entender esse contexto é fundamental para compreender as políticas sociais em vigor e os esforços para garantir a inclusão e o bem-estar dos mais necessitados. Vamos explorar mais sobre o BPC, seus direitos e as perspectivas de inclusão do décimo terceiro para seus beneficiários.

Com funciona o Décimo Terceiro?

Neste mês, a primeira parcela do décimo terceiro salário foi liberada para aposentados e pensionistas do INSS. A data marcou o começo de um período de alívio financeiro para muitos, porém levantou dúvidas significativas entre os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O BPC inclui Décimo Terceiro?

O BPC, destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, não prevê o pagamento do décimo terceiro salário. Diferentemente dos benefícios previdenciários, o BPC é uma forma de assistência social e, por isso, não inclui essa gratificação.

Quem Recebe o Décimo Terceiro?

Trabalhadores com carteira assinada

Aposentados e pensionistas do INSS

Beneficiários da Previdência Social

O Décimo Terceiro para beneficiários do BPC: Em breve uma realidade?

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional dois projetos de lei (PL 4439/2020 e PL 2348/2022) que buscam estender o décimo terceiro aos beneficiários do BPC. Ambos os projetos ainda estão em fase de discussão e ainda não foram aprovados.

Quais são os direitos do BPC?

Auxílio mensal de um salário mínimo.

Idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em condição de vulnerabilidade social.

O BPC visa proporcionar uma renda básica que assegure a dignidade e a inclusão social destes grupos. Para ser elegível, o beneficiário precisa comprovar a situação de vulnerabilidade social e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O que é o BPC?

O BPC não é apenas um benefício financeiro, mas também um instrumento de política social que promove a integração ao ciclo de direitos sociais e dignidade. Por isso, mesmo sem o décimo terceiro, continua sendo essencial para seus beneficiários.

Entender todos esses detalhes sobre o BPC e o décimo terceiro ajuda a esclarecer o panorama social atual e os esforços contínuos para melhorar as condições de vida dos mais vulneráveis.

A efetivação de leis que estendam direitos adicionais como o décimo terceiro para beneficiários do BPC representam um avanço social significativo e reforçam a importância de políticas públicas inclusivas.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução