FÁBIO JR. QUER FICAR COM A GUARDA DE SEU FILHO COM MARI ALEXANDRE. ENTENDA!

O que será que aconteceu? Nesta quinta-feira (25/4), o cantor Fábio Jr. abriu o processo para pedir a guarda do seu filho de 15 anos, Zion, com a sua ex Mari Alexandre. As revelações foram feitas pela a colunista Fabíola Reipert revelou no Balanço Geral.

A jornalista contou que nem Mari e nem Zion esperavam por essa notícia. “Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto com a imprensa…Ela disse que não pode falar, está impedida”, iniciou.

Além disso, o jovem Zion sempre apareceu muito próximo da mãe nas redes sociais. “Tanto a Mari quanto o Zion estão chateados com essa situação. Zion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe”, continuou.

O portal LeoDias buscou contato com Mari Alexandre, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

