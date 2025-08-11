segunda-feira, agosto 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDO

Comportamento no trabalho motivou metade das demissões em 2024, revela pesquisa da PUCPR

Um levantamento realizado pelo 6º Observatório de Carreiras e Mercado, do setor PUCPR Carreiras da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, revelou que 50% das demissões em 2024 ocorreram por questões comportamentais. O estudo ouviu 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 profissionais da área de recrutamento humano.

Em seguida, aparecem como motivos para desligamentos:

Automação das atividades 25%;

Cortes de custos e redução de despesas  25%.

Causas comportamentais em destaque

A coordenadora do programa, Luciana Mariano, ressalta que o mercado de trabalho valoriza cada vez mais profissionais que combinam competência técnica com habilidades interpessoais. “Um colaborador com atitudes negativas impacta toda a equipe gera conflitos, reduz produtividade e afasta talentos. É essencial investir em autoconhecimento”, afirma.

Competências exigidas pelo mercado

De acordo com a pesquisa, as habilidades mais valorizadas por empresas e recrutadores em 2024 foram:

Habilidade Percentual

Comunicação oral           11,46%

Planejamento          10,73%

Solução de problemas   10,18%

Gestão de conflitos         7,51%

Comunicação escrita       7,42%

Em comparação com 2021, observa-se uma mudança: anteriormente, solução de problemas liderava com 12,58%, mostrando uma transição crescente para competências mais interpessoais.

Investimento em aprendizado e empregabilidade

A pesquisa destaca ainda que 76% dos participantes estão investindo ativamente na aquisição de novos conhecimentos, reforçando uma postura proativa frente ao mercado. Além disso, 16,32% das empresas afirmaram priorizar candidatos que mostram interesse constante em se atualizar.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Escolas públicas estaduais do Pará se engajam no maior evento ambiental do mundo
Próximo artigo
Vídeo: Homem agride entregador na portaria de prédio de alto padrão em Fortaleza

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,878FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315