Comportamento no trabalho motivou metade das demissões em 2024, revela pesquisa da PUCPR

Um levantamento realizado pelo 6º Observatório de Carreiras e Mercado, do setor PUCPR Carreiras da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, revelou que 50% das demissões em 2024 ocorreram por questões comportamentais. O estudo ouviu 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 profissionais da área de recrutamento humano.

Em seguida, aparecem como motivos para desligamentos:

Automação das atividades 25%;

Cortes de custos e redução de despesas 25%.

Causas comportamentais em destaque

A coordenadora do programa, Luciana Mariano, ressalta que o mercado de trabalho valoriza cada vez mais profissionais que combinam competência técnica com habilidades interpessoais. “Um colaborador com atitudes negativas impacta toda a equipe gera conflitos, reduz produtividade e afasta talentos. É essencial investir em autoconhecimento”, afirma.

Competências exigidas pelo mercado

De acordo com a pesquisa, as habilidades mais valorizadas por empresas e recrutadores em 2024 foram:

Habilidade Percentual

Comunicação oral 11,46%

Planejamento 10,73%

Solução de problemas 10,18%

Gestão de conflitos 7,51%

Comunicação escrita 7,42%

Em comparação com 2021, observa-se uma mudança: anteriormente, solução de problemas liderava com 12,58%, mostrando uma transição crescente para competências mais interpessoais.

Investimento em aprendizado e empregabilidade

A pesquisa destaca ainda que 76% dos participantes estão investindo ativamente na aquisição de novos conhecimentos, reforçando uma postura proativa frente ao mercado. Além disso, 16,32% das empresas afirmaram priorizar candidatos que mostram interesse constante em se atualizar.