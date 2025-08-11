segunda-feira, agosto 11, 2025
Escolas públicas estaduais do Pará se engajam no maior evento ambiental do mundo

A Secretaria de Educação do Pará (Seduc) firmou parceria com o Instituto Limpa Brasil, representante da campanha global World Cleanup Day, e com a Earth Day Latam para lançar o programa “Meu Futuro, Minha Voz  Missão Dia Mundial da Limpeza”. O evento ocorreu na Escola Estadual Bilíngue Mestra Idalina Rodrigues Pereira, em Icoaraci, como pontapé inicial para uma grande mobilização estudantil em prol do meio ambiente.

A iniciativa envolve educação climática, mutirões de limpeza e estímulo ao protagonismo dos estudantes. No Dia Mundial da Limpeza (20 de setembro), as ações ocorrerão nas escolas públicas estaduais, com atividades antecipadas para o dia 19, alinhando calendário escolar e envolvimento comunitário.

Duas frentes de ação se destacam:

O Mutirão de Limpeza, que mobiliza as comunidades escolares em defesa dos espaços urbanos e rurais.

O Concurso de Fotografia, que premiará as melhores imagens produzidas pelos alunos e apreciará o olhar e o engajamento com a causa ambiental.

Inspirada no movimento “Let’s Do It! World”, surgido na Estônia em 2008, a campanha já integra o calendário da ONU desde 2024 e envolve milhões de pessoas em mais de 190 países. No Brasil, a expectativa é mobilizar toda a rede estadual paraense em torno da conservação ambiental.

A estudante Luiza Santos, do ensino médio, resumiu o impacto da ação: “Esse projeto pode ajudar nossa comunidade a repensar hábitos, como jogar lata de refrigerante ou plástico no chão. É muito bom e espero que todos participem.”

As inscrições para participação ficam abertas de 8 a 15 de agosto de 2025 via plataforma EuCuidoDoMeuQuadrado, e cada escola pode inscrever uma equipe composta por um aluno brigadista climático, um professor e um gestor. As escolas participantes terão acesso a kits digitais de apoio  com materiais visuais, manuais e suporte técnico  e poderão concorrer a prêmios de até R$ 10 mil em valor simbólico, convertidos em itens e serviços para reforçar ações pedagógicas e ambientais.

Imagem: Agência Pará

