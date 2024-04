Comprovantes de rendimentos estão disponíveis a aposentados e pensionistas municipais pelo aplicativo Meu RPPS

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) informa aos aposentados e pensionistas municipais de Belém que a consulta e a emissão do Comprovante Anual de Rendimentos (Cédula-C) podem ser realizadas de modo on-line (à distância), pelo aplicativo Meu RPPS. O documento pode ser baixado no celular, no formato PDF, e utilizado na Declaração Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), até o próximo dia 31 de maio, prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil. Além do aplicativo Meu RPPS, o Comprovante Anual de Rendimentos pode ser obtido de modo on-line pelo Portal do Servidor de Belém.

A emissão on-line da Cédula-C via aplicativo é simples. Vasta instalar o app no celular, de forma gratuita, por meio das lojas virtuais de aplicativos existentes nos aparelhos – Play Store (para quem usa celular de sistema Android) ou na App Store (para sistema IOS). “Em seguida, é só fazer o cadastro no aplicativo, e depois, usando número de CPF e senha, acessar a ferramenta e clicar em Informe de Rendimentos, no painel de controle do app”, explica o diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação do IPMB, Dhony Vale.

Nessa função, o segurado vai selecionar o ano do exercício do Comprovante de Rendimentos, no caso 2023. O documento será exibido em formato PDF e estará pronto para download. “A emissão on-line garante aos aposentados e pensionistas comodidade e possibilita uma nova alternativa para emissão do documento”, reforça Vale. O diretor ressalta a importância de o segurado, ao fazer o cadastro no aplicativo, informar os dados pessoais, como CPF e e-mail, cadastrados no IPMB, para que seja validado o acesso ao Comprovante de Rendimentos e também a outros serviços disponíveis na ferramenta digital, como a Prova de Vida Digital e o agendamento de Perícia Médica.

Orientações

Dúvidas e orientações sobre o aplicativo podem ser enviadas via Instagram do IPMB (@ipmb.pmb); pelo serviço Fale Conosco no link: ipmb.belem.pa.gov.br/fale-conosco; ou por envio de mensagem via whatsapp do Núcleo de Tecnologia da Informação do IPMB: (91) / 98438-3537 e 98873-2758.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom IPMB