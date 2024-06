Crianças encontram larvas na sopa da merenda escolar em Santa Luzia do Pará

Um fato chocante se registrou na manhã desta quinta-feira, 20, no refeitório da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, em Santa Luzia do Pará, a 208 quilômetros de Belém, no nordeste paraense: uma aluna tomava uma sopa de carne com macarrão quando se deparou com uma larva em seu prato. A menina ficou assustada e enjoada ao ver aquela coisa estranha em seu prato. Imediatamente, a cena dantesca tomou conta das redes sociais, pois outros alunos filmaram o prato e a larva e publicaram no Facebook e Instagram, principalmente.

Os alunos da Escola São José ficaram revoltados com o ocorrido, afinal, segundo denunciam, esta não é a primeira vez que coisas estranhas são encontradas na merenda servida diariamente nos turnos da manhã e da noite.

Segundo as denúncias, larvas já foram encontradas em outras oportunidades, assim como cabelos humanos, entre outras coisas.

Uma estudante gravou um áudio contando que a situação está cada vez pior na Escola São José e acredita que o mesmo deve ocorrer nas outras escolas do município. Segundo as denúncias, não só são larvas. As funcionárias da referida instituição de ensino trabalho sem os equipamentos de higiene, como toucas, luvas e máscaras. “Não são todas; as merendeiras da tarde são mais limpas, mais higiênicas, mas as do período matinal não se preocupam com limpeza e a gente acaba encontrando essas coisas imundas na merenda”, desabafou a aluna.

Uma professora que conversou com a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, sob condição de não ter seu nome divulgado, contou que merendou a mesma coisa na sala de professores e se sentiu mal em sala de aula após o recreio. “Eu até ouvi alunos comentando sobre a larva, mas pensei que fosse só conversa; quando cheguei em casa, tomei conhecimento da verdade, vomitei e fiquei muito nervosa e chateada com tudo isso”, disse a professora.

Segundo ela, a merenda é comprada pelo município e é servida com cardápio variado, mas frutas, da agricultura familiar, é muito difícil aparecer na escola.

A reportagem tentou entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, que gerencia a merenda e até tem um conselho municipal para cuidar do setor, porém, até o fechamento desta reportagem, não conseguiu nenhuma resposta.

Imagens: Reprodução