Concurso Público da PMS: candidatos aprovados para o cargo de Agente de Trânsito são convocados para Curso de Formação

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publica edital convocando os candidatos aprovados para o cargo de Agente de Trânsito para o comparecimento ao Curso de Formação específico, de 17/06 a 15/07/2024, no horário de 08h às 11h40 e 14h às 17h40.

Confira os nomes dos candidatos aptos para comparecimento ao Curso de Formação do cargo de Agente de Trânsito: CONCURSO PÚBLICO N° 001/2023 – EDITAL Nº 005/2024 – PMS -CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO. | Portal da Transparência de Santarém (santarem.pa.gov.br)

O curso será realizado no Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes), situado na Rua Coaracy Nunes, nº 3315 – Bairro Caranazal (Sala 05 – Campus I – térreo).

“O Curso de Formação é de caráter eliminatório, portanto todos os candidatos aprovados para o cargo de Agente de Trânsito devem ficar atentos ao edital e ao dia de comparecimento. Lembrando que o curso terá tanto a parte teórica, quanto a parte prática”, explica o secretário municipal de Administração, Paulo Jesus.

Imagem: Agência Santarém