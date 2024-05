Sumitomo Chemical destaca tecnologias para controle das mais severas doenças da soja na Show Agro

O Pará tem sofrido com as principais doenças da soja em suas lavouras, principalmente com a mancha alvo e doenças de final de ciclo. Dessa forma, para contribuir com o agricultor na sua produtividade e rentabilidade, a Sumitomo Chemical traz como destaque a solução inovadora, o fungicida Excalia Max®, na 7a edição da Show Agro Coopernorte, a maior feira de agronegócios do Pará. O evento acontece de 29 de maio a 1º de junho de 2024, em Paragominas, Pará.

O coordenador de Trade Marketing da Sumitomo Chemical, Leonardo Vieira, explica que o fungicida Excalia Max apresenta um alto desempenho no controle do complexo de doenças e seletividade. “Ele tem um amplo espectro de controle para as principais doenças da soja, como: a ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), a mancha-alvo (Corynespora cassiicola), o crestamento foliar (Cercospora kikuchii) e a mancha parda (Septoria glycines). Além disso, o fungicida possui registro para o controle da podridão dos grãos e quebramento das hastes da soja”, destaca Vieira.

PORTFOLIO

No estande da empresa, os visitantes poderão verificar in loco o desempenho das soluções inovadoras como as de Tratamento de Sementes, que conta com o inseticida Inside® FS, um dos principais produtos para o manejo de sugadores e considerado estratégico para os produtores da região paraense.

Além dele, com foco na proteção dos cultivos e na melhoria da saúde do solo, também está o bionematicida Aveo FS® e os fungos micorrízicos EndoFuse® e EndoMaxx®. Há ainda o inseticida Abaday®, uma potente ferramenta para o controle de lagartas, e para o controle de percevejos e insetos sugadores, o inseticida Decision®. Na cultura da soja, o herbicida pré-emergente Zethamaxx® é voltado a plantas daninhas de difícil controle.

Por fim, o manejo fisiológico Soja+, a combinação dos reguladores de crescimento Maxcell® e ProGibb®. O primeiro é um hormônio que tem como principal objetivo trabalhar a melhor estruturação da planta. Já o ProGibb® gera mais uniformização, pegamento de flores e vagens, resultando em maior produtividade.

A Show Agro é realizada pela Cooperativa Agroindustrial Paragominense (Coopernorte), presente em 11 municípios do polo agrícola do sudeste e do noroeste paraense e oeste do Maranhão.

Imagem: Divulgação