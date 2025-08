Conheça a nova camisa oficial do Círio de Nazaré 2025

A camisa oficial do Círio de Nazaré 2025 foi lançada em 2 de agosto, durante a tradicional Feijoada do Papai, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), na sede campestre da Assembleia Paraense em Belém .

Assinada pela artista plástica e arquiteta Patrícia Queiroz, a arte da peça busca traduzir identidade local, fé e tradição paraense valorizando símbolos da manifestação religiosa mais importante do Pará .

As camisas já estão disponíveis nas lojas PatCa, no site oficial da Lojinha do Círio e ainda em eventos promovidos pela DFN ao longo do ano. Parte da arrecadação será destinada às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré e da Arquidiocese de Belém, além de movimentar a economia local por meio de pequenos negócios paraenses .

Imagem: Reprodução O Liberal