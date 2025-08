Receita Federal abre leilão com 272 itens que vão de eletrônicos a fantasias eróticas

A Receita Federal de São Paulo realiza entre 7 e 11 de agosto um leilão eletrônico com 272 lotes, que incluem desde resíduos plásticos por R$ 10 até um conjunto com mais de 18 mil bolsas avaliado em R$ 400 mil .

Entre os destaques estão:

Dois iPhones, lance mínimo de R$ 1 mil;

Aspiradores robô Xiaomi, a partir de R$ 1,7 mil;

Carros usados, com preços que começam em R$ 1,2 mil;

Fantasias eróticas e vibradores (lote de 11 kg), lance inicial de R$ 120 .

Os interessados podem enviar lances pelo sistema e‑CAC, acessando o edital nº 0800100/000005/2025 da 8ª Região Fiscal. A sessão de lances ao vivo ocorrerá em 12 de agosto, às 10h .

Os bens estarão disponíveis para inspeção presencial, mediante agendamento, entre os dias 4 e 8 de agosto, em unidades da Receita nas cidades de São Paulo, Campinas, Santos, Araraquara, Barueri, entre outras .

Podem participar pessoas físicas com mais de 18 anos, CPF ativo e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no Gov.br. Empresas devem ter CNPJ ativo e representante autorizado com selo digital compatível. Após arrematar, o comprador tem até 30 dias para retirar os itens .

