“Não fui eu que me coloquei no mercado”, diz Hulk

Atleticanos marcaram presença na Cidade do Galo neste sábado (10), antes do treinamento da equipe

Rômulo Giacomin, Henrique André e Henrique André, da Itatiaia

A manhã deste sábado (10) foi de turbulência na Cidade do Galo. Torcedores do Atlético marcaram presença no centro de treinamentos do clube antes do treino e tiveram um momento de discussão com os jogadores. Hulk foi o mais focado pelos atleticanos.

O camisa 7 mostrou-se aberto a ouvir a “Massa”, que cobrou um esclarecimento do ídolo sobre o imbróglio envolvendo sua permanência ou não no Atlético para esta temporada. Hulk desceu do carro e conversou com os alvinegros.

“Eu vou responder por mim e o que me diz respeito. Quanto ao que te prometeram e não cumpriram, não cabe a mim responder porque não tenho ciência e não sei o que está acontecendo. Você fez a leitura exata, essa narrativa que tentaram me colocar como vilão, mas em nenhum momento isso tirou minha paz. Me apresentei na data certa, não faltei nenhum dia de treino, estou trabalhando, não sei o que querem”, disse o atacante.

“Uma coisa vocês podem ter certeza. O que acontecer, a verdade vocês vão sabervocês vão saber. Eu não me manifestei em nenhum momento, apenas deixei bem claro que nada do que foi dito foi verdade. Me disseram que me prometeram a chave do clube, e nada disso foi feito. Sou muito profissional e muito homem” – completou.

“Vou falar um negócio para vocês.. não fui eu que me coloquei no mercado” – finalizou Hulk.

Interesse do Fluminense

O Fluminense é o clube interessado na contratação de Hulk. A Itatiaia apurou que o Tricolor das Laranjeiras elaborou um contrato de dois anos de duração, prorrogável por mais um e com aumento gradual de salário.

Diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni comentou sobre o possível negócio.

Questionado sobre o negócio, o dirigente se esquivou, e delegou a responsabilidade a Mário Bittencourt, ex-presidente do Flu.

“Com relação ao Hulk, está entregue ao Mário, e só ele pode falar a respeito”, disse Paulo.

Hulk pelo Atlético

Após defender o Shanghai SIPG-CHN, Hulk foi contratado pelo Atlético em 29 de janeiro de 2021 para se tornar um dos maiores ídolos do clube. São 289 jogos com a camisa do Galo, 135 gols com a camisa alvinegra e oito títulos conquistados como atleticano.

Foram eles: Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

Em 2025, contudo, Hulk viveu altos e baixos. Apesar de ter marcado 21 gols e dado oito assistências na temporada em 61 jogos oficiais, o atacante chegou a ser reserva com o técnico argentino Jorge Sampaoli.

Lucas Gusmão/Canal Contra o Vento/Imagens cedidas à Itatiaia