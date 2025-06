Coordenação da COP30 divulga atualizações logísticas sobre o evento: Brasil está pronto para receber o mundo

Em Bonn, na Alemanha, Brasil apresenta, às delegações internacionais, informe sobre obras e demais questões de infraestrutura para a COP30. Atualizações foram bem recebidas pelos participantes

O Brasil está pronto para receber o mundo na COP30. Esta é a mensagem central da apresentação atualizada das questões de infraestrutura em Belém, capital do Pará, cidade que sediará o evento em novembro deste ano. A apresentação aconteceu em Bonn, na Alemanha, como parte das atividades da Conferência da UNFCCC, e foi realizada por Valter Correia, secretário para o tema pela Casa Civil da Presidência da República (SECOP) junto ao embaixador André Corrêa do Lago e Ana Toni, da presidência da COP30.

A exposição desta quinta-feira, 19/06, reuniu tanto representantes dos países que irão à Conferência quanto de grupos da sociedade civil, como movimentos de mulheres, indígenas, juventude e organizações não governamentais (ONGs). Além de revelar detalhes do trabalho do governo do Brasil para o sucesso da COP30, o diálogo também esclareceu dúvidas sobre transporte, acomodação e outras dimensões do evento.

Tanto o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, quanto Valter Correia, reafirmaram que as obras e demais procedimentos operacionais estão ocorrendo dentro da normalidade. Alguns destaques estiveram em questões como a de lançamento da plataforma oficial de hospedagem; recomendações sobre saúde; e construção de um cardápio comprometido com a sustentabilidade, diversidade cultural e valorização da agricultura familiar.

“As opções de leitos são para que as pessoas possam ver e ter poder de escolha. Nunca falamos que alguém deverá dividir, não vamos fazer essa afirmativa, isso é opcional. Quando nós falamos que vamos garantir hospedagem para todos os delegados, todos os participantes, nós estamos afirmando isso. Só não colocamos no ar a Plataforma ainda porque estamos, justamente, aprimorando os mecanismos para oferecer os preços mais acessíveis. Vamos continuar nesse trabalho de forma muito forte”, frisou Correia.

A presidência da COP30 e SECOP coordenaram os informes. Foto: Isabela Castilho/COP30

O presidente da COP30, ao encontro do colega, também fez questão de pontuar que 87% da população brasileira vive em cidades, afastando a ideia de que a COP irá ocorrer literalmente dentro da Floresta Amazônica, em um sentido que Belém oferta, com seus desafios, todos os confortos de qualquer outra cidade brasileira.

“O presidente Lula acredita que a dimensão simbólica do local é mais importante do que alguns dos obstáculos que teremos que superar nos próximos meses. De qualquer forma, gostaria também de reforçar que a cidade estará especialmente preparada nesse momento. Haverá férias escolares e no serviço público durante o período da COP. Isso também ajudará bastante na questão da circulação, etc”, completou o embaixador.

Outro ponto destacado é que está não é a primeira vez que o Brasil trabalha com demanda similar. Ao contrário, traz na bagagem um histórico bem-sucedido de gestão de megaeventos internacionais, como a Rio-92, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, reafirmando sua competência logística, operacional e diplomática.

Confira os destaques do que foi apresentado:

Acomodação: Serão mais de 29 mil quartos e 55 mil leitos disponíveis. A maior parte das opções será composta por aluguéis de curto prazo, que somam cerca de 16,5 mil quartos e 25 mil leitos. Além disso, duas embarcações de cruzeiro estarão disponíveis para reservas até o final de junho, totalizando 3.882 cabines e cerca de 6 mil leitos. A Plataforma Oficial de Acomodação tem lançamento previsto para o final deste mês e abrirá com cerca de seis mil leitos disponíveis no primeiro lote, os quais serão disponibilizados semanalmente.

Catering: Seguindo a tradição das COPs, o Brasil garantirá uma alimentação saudável, inclusiva e culturalmente diversa, com cardápios que respeitem diferentes dietas e tradições alimentares. Além disso, alimentos, bebidas e água estarão disponíveis de forma contínua em locais acessíveis. Destaque ao comprometimento de que 30% dos alimentos serão provenientes da agricultura familiar e da agroecologia, e a prioridade é por alimentos locais com baixa emissão de carbono.

Escritórios e pavilhões: Foram abertas ontem, 18 de junho, as manifestações de Interesse direcionadas exclusivamente a entidades reconhecidas pela UNFCCC. Serão três pacotes de pavilhões estruturados com uma abordagem modular, com características alinhadas às edições anteriores da Conferência. Os pacotes variam de acordo com o tamanho e o tipo de materiais utilizados. Os interessados receberão suporte técnico e logístico dedicado durante todas as etapas O processo estará aberto até 2 de julho.

Saúde: Os participantes terão acesso gratuito ao Sistema Único de Saúde (SUS) em situações de urgência e emergência. Ademais, o Ministério da Saúde estará coordenando um Centro Integrado de Operações de Controle em Saúde (CIOCS) especialmente para o evento. As vacinas recomendadas são as para febre amarela e sarampo.

Segurança: O Brasil implementará uma operação de segurança integrada, contemplando sistemas aéreo, marítimo e cibernético, cuidadosamente elaborada para abranger não apenas a Zona Azul e a Zona Verde, mas também toda a Região Metropolitana de Belém, incluindo hotéis, condomínios residenciais e áreas turísticas. Outra medida importante para garantir a fluidez e segurança nas operações aéreas será a adoção da chamada “estratégia de parking”. Essa iniciativa consiste no uso de 27 aeródromos da região como bases de apoio logístico

Vistos: Para além dos informes tradicionais, sobre o portal oficial que compila os detalhes para aplicação do visto, e das necessidades de apresentação de visto ou não a depender da nacionalidade, o anúncio principal foi quanto a implementação do sistema de visto eletrônico, que estará disponível a partir do próximo mês. Todos os participantes credenciados estarão isentos do pagamento de taxas de visto.

Voos: Foi retomado que a ampliação da malha aérea em Belém está em andamento e se publicizou que já estão garantidos voos internacionais diretos desde Lisboa (PT), Fort Lauderdale (EUA), Miami (EUA), Caiena (GF) e Paramaribo (SR).

Foto: Isabela Castilho/COP30