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Vídeo: Kamilynha entra no clima de “Michael”; Grávida, influenciadora dança clássico de Michael Jackson

A influenciadora Kamilynha, integrante da “Turma do Ítalo”, encantou seus seguidores ao aparecer em suas redes sociais em um momento de pura descontração e ritmo. Exibindo o “barrigão” de sua primeira gravidez aos 18 anos, ela não resistiu à febre que envolve o lançamento da cinebiografia do Rei do Pop e entrou na dança.

Acompanhada pelo noivo, Kamilynha gravou um vídeo em frente a um dos cartazes oficiais de lançamento do filme “Michael”. O casal escolheu ninguém menos que o megahit “Beat It” para mostrar sua ginga e celebrar a memória do artista que está dominando as conversas ao redor do mundo.

Ritmo e Maternidade

Mesmo na reta final da gestação, a influenciadora demonstrou disposição e alegria, contagiando os fãs com a coreografia icônica. O vídeo rapidamente se encheu de comentários carinhosos dos seguidores, que elogiaram a energia da futura mamãe.

Amei a produção, amei a dança… Amei tudooo “, comentou uma seguidora.

O fenômeno Michael

A ação de Kamilynha reforça o impacto que o filme está gerando nas redes sociais, unindo diferentes gerações sob o som de clássicos que marcaram a história da música. Para a influenciadora, o momento serviu como uma lembrança especial de um ciclo marcante em sua vida, unindo a expectativa pela chegada do filho com o entusiasmo global pela obra de Michael Jackson.

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