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Vídeo: O reencontro do “Combo da Sorte”; Juliano Floss e Marina Sena emocionam a web após final do BBB 26

A madrugada desta quarta-feira (22) foi de pura celebração para o amor. Terceiro colocado do BBB 26, o influenciador e dançarino Juliano Floss finalmente se reencontrou com a namorada, a cantora Marina Sena, após 111 dias de confinamento e muita saudade.

O momento foi registrado em um vídeo emocionante publicado por Juliano em suas redes sociais. Como trilha sonora, ele não poderia ter escolhido outra canção senão “Combo da Sorte”, hit de Marina que, como o próprio influenciador revelou durante o reality, foi composto em sua homenagem.

Declaração Apaixonada

Na legenda da publicação, Juliano abriu o coração e reforçou a importância da cantora em sua trajetória, dentro e fora do programa.

“Eu tenho um anjo pra chamar de meu. 111 dias sem o meu combo da sorte. Que saudade que eu tava”, escreveu o ex-BBB.

O casal vive um relacionamento público desde 2024, quando o namoro foi assumido oficialmente durante uma participação no programa Domingão com Huck. Na ocasião, Juliano já demonstrava a intensidade da relação ao declarar: “Tem gente que entra pra mudar tudo, e você está mudando tudo. Te amo”.

Apoio no Reality

Durante os meses em que Juliano esteve na casa mais vigiada do Brasil, Marina Sena foi uma de suas maiores incentivadoras aqui fora, acompanhando cada passo do amado e mobilizando torcida. A música “Combo da Sorte” acabou se tornando um hino para os fãs do casal, simbolizando a conexão entre a música dela e a dança dele.

Agora, o influenciador se prepara para cumprir a agenda pós-reality, mas desta vez, com o apoio presencial de sua “sorte” particular.

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