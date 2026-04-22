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Vídeo: Zé Felipe celebra 28 anos com festa em família e homenagens emocionantes dos pais

O cantor Zé Felipe completou 28 anos naa terça-feira (21) e escolheu celebrar a data de forma íntima, rodeado pelo carinho dos filhos em sua mansão em Goiânia. O artista abriu o álbum de fotos nas redes sociais, compartilhando momentos de descontração e alegria que encantaram os seguidores.

Entre os registros que mais chamaram a atenção, está um vídeo em que o cantor aparece brincando com o pequeno José Leonardo, de apenas 1 ano, fruto de seu relacionamento com Virgínia Fonseca. Zé Felipe também mostrou os parabéns cheios de fofura das filhas Maria Alice (4 anos) e Maria Flor (3 anos).

Gratidão e Novo Ciclo

Na legenda da publicação, o aniversariante não escondeu a gratidão pela fase atual de sua vida e carreira. Com um tom reflexivo, ele destacou as expectativas para o futuro.

“Hoje faço 28 anos e sou grato a Deus por tudo o que foi construído nesses anos, em especial aos meus filhos, que são o maior presente de Deus em minha vida, e a cada um de vocês por sempre estarem comigo. Tenho certeza de que este novo ciclo vem repleto de bênçãos, prosperidade, sucesso e muito mais maturidade. Obrigado por tudo e por tanto. É só o começo”, escreveu o cantor.

Homenagens de Leonardo e Poliana Rocha

A data também foi marcada por homenagens públicas dos pais corujas. O sertanejo Leonardo resgatou fotos da infância de Zé Felipe para celebrar a vida do filho. “Deus continue te abençoando e guardando sua vida. Te amo”, declarou o veterano.

Já a mãe, Poliana Rocha, emocionou os internautas ao compartilhar lembranças desde a gravidez até o nascimento do artista, reforçando o orgulho pela trajetória dele.

“Ser sua mãe é a maior bênção da minha vida. É olhar pra você e sentir orgulho da pessoa que você se tornou, das lutas que enfrentou e da força que carrega dentro de você”, destacou Poliana.

Com uma base de fãs sólida e uma família que é fenômeno nas redes sociais, o novo ciclo de Zé Felipe começa cercado de boas energias e muita celebração.

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