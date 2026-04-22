Vídeo: The Rock ataca de confeiteiro; ator celebra 8 anos da filha com bolo feito à mão e tema inusitado

Conhecido por seus papéis em filmes de ação e por sua forma física imponente, Dwayne Johnson, o “The Rock”, mostrou que o seu papel favorito é o de “Papai Coruja”. O astro encantou a internet ao compartilhar os detalhes da festa de oitavo aniversário de sua filha caçula, Tiana, em uma celebração que uniu simplicidade e muito afeto.

O tema escolhido para a festa foi o grupo Katseye, fenômeno que vem conquistando o público infantil e que é o favorito da pequena Tiana. A comemoração reuniu amigos em uma mesa decorada, mas o verdadeiro protagonista da decoração foi um toque pessoal do próprio ator.

Talento na Cozinha

Para a surpresa dos fãs, o bolo da festa não veio de uma confeitaria famosa, mas sim das mãos do próprio The Rock. O ator se empenhou na cozinha para criar um bolo que fazia referência à música “Gnarly”, um dos sucessos do grupo tema da festa.

Nas redes sociais, ele compartilhou o resultado e não economizou nas palavras doces ao falar sobre o crescimento da filha.

“8 verões de muito amor”, derreteu-se o astro em sua legenda, celebrando a vida de Tiana e a alegria de compartilhar esses momentos caseiros e significativos.

Repercussão com os Fãs

A atitude de Dwayne Johnson rapidamente conquistou o público, que elogiou a dedicação do ator em colocar a mão na massa para realizar o desejo da filha. “De super-herói nas telas a confeiteiro em casa, o The Rock é um exemplo de pai”, comentou um seguidor.

Momentos como esse reforçam o lado humano do astro de Hollywood, mostrando que, independentemente do sucesso global, os momentos simples em família são os que realmente recebem o selo de “campeão” em sua vida.